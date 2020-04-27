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Южная Корея заверила СМИ в здоровье Ким Чен Ына

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В Южной Корее считают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын жив. Его здоровье находится в норме. Такую информацию сообщил CNN специальный советник президента страны по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин.

«Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено», — цитирует ТАСС слова советника.

Государственная пресса Северной Кореи сообщает, что Ким Чен Ын по-прежнему работает с документами. Лидер нации поблагодарил строителей курорта, на котором он находится.

Несколько дней назад в СМИ появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Их породили некие данные американской разведки об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР после якобы перенесенной хирургической операции на сердце. Правда, президент США Дональд Трамп после этого заявил, что данная информация вызывает сомнения.

Признали отсутствие достоверных данных и власти Южной Кореи. Министерство иностранных дел Китая сомневается в надежности источника.

Ким Чен Ына не видели на публичных мероприятиях с 11 апреля — после заседания политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. Лидер пропустил ежегодную сессию Верховного народного собрания 12 апреля и торжественную церемонию по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына никак не комментируют власти КНДР. Однако, по мнению аналитиков, его кончина вызвала бы беспорядки и военные действия на полуострове.

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