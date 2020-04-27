Полиция проверит видео нового жесткого задержания «собачника» в Москве

Столичной полиции придется проверить достоверность еще одного видеоролика с участием своих сотрудников. Накануне в соцсетях появилось свидетельство очередного «силового задержания» гражданина, гулявшего с собакой. Как утверждают СМИ, его уложили на асфальт, побили и облили из газового баллончика.

«В полиции проверяют информацию о задержании на видео, которое было, предположительно, снято на улице Лестева», — цитирует ТАСС сообщение Главного управления МВД по городу.

Агентство приводит также свидетельство очевидца инцидента, в котором сказано, что задержанный был пьян.

«К тому моменту в полицейской машине уже сидела женщина, как я поняла, жена задержанного. Вокруг них бегала их собака», — рассказала москвичка.

Соседи выбежали из дома на крики и стали упрашивать сотрудников полиции позволить забрать собаку. Причина столь жестких действий силовиков пока неизвестна.

Карантин, введенный московскими властями из-за угрозы распространения коронавируса, уже привел к нескольким резонансным инцидентам с участием не в меру рьяных полицейских. Они не стесняются даже бить нарушителей. Правда, иногда дело того стоит.