Тяга к природе стала неожиданным следствием пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19, бушующая во всем мире, за короткий срок практически разрушила или радикально изменила привычные сферы жизни большинства людей — работу, образование, развлечения. При этом многих сидящих в изоляции она заставила задуматься о ценности реального мира за окном. Мира, который внезапно стал почти запретным. Человеку нужна природа, чистый воздух, прогулки. Сейчас это чувствуется особенно остро. Тяга к природе стала неожиданным следствием распространения коронавируса, отмечает Scientific American.

Меры против распространения коронавирусной инфекции заставили людей переоценить пребывание на открытом воздухе. И это идет вразрез с устойчивой тенденцией в развитии общества. В последние годы количество времени, которое жители развитых стран проводят на природе, неизменно сокращалось. Данные о посещениях парков, продаже лицензий на охоту и рыбную ловлю, бронировании кемпингов показывают, что интерес человечества к отдыху на природе достиг своего пика в 1980-х и начале 1990-х. Происходит массовое отступление человека разумного из мира природы, несмотря на то, что растущий спрос на землю и природные ресурсы в глобальных масштабах ухудшает климат и окружающую среду планеты.

Основные причины этой тенденции еще изучаются, но многочисленные исследования указывают на растущую увлеченность людей домашними развлечениями. Началось все с телевидения и видео. Затем в дело вступили интернет, социальные сети и онлайн-игры. Эти технологии, конечно, дают бесчисленные преимущества в области развлечений, образования и социального взаимодействия, но они не идут на пользу нашему личному благополучию.

Более десяти лет назад Ричард Лоу в книге «Последний ребенок в лесу» рассказал о растущем количестве научных данных, которые говорят о пользе пребывания на открытом воздухе для здоровья детей в процессе развития. Он проследил связь между снижением активности на природе и психозами, ожирением, различными болезнями. Лоу придумал термин — «расстройство, вызванное дефицитом природы». В своей следующей работе «Принцип природы» автор показал, что это расстройство характерно и для взрослых.

Одно из исследований Мичиганского университета недавно показало, что 50-минутные прогулки по парку в значительной степени восстанавливают когнитивные навыки людей. Напротив, пребывание в оживленном центре города их ухудшают. Эти улучшения функции мозга наблюдались независимо от настроения человека, погодных условий или других внешних факторов. Важно отметить, что одно только спокойствие, такое как отдых в тихой комнате, не может компенсировать общение с природой. Даже в простом городском сквере есть нечто восстанавливающее наш мозг. Неудивительно, что во времена нынешнего острого стресса прогулка на свежем воздухе кажется более желанной, чем когда-либо.



Доступ к природным паркам особенно важен для жителей городов, где зеленые насаждения встречаются реже, и где проживает более половины человечества. К 2050 году число горожан вырастет почти до 70% населения Земли. Более 90% крупнейших городов мира, в том числе самых маленьких, образовались вдоль рек. В результате промышленной революции эти городские районы обычно заполняли тяжелой промышленностью, что сделало их недоступными и сильно загрязненными. В последние десятилетия крупные промзоны закрывают и пытаются перепрофилировать, но результаты остаются неоднозначными.

Бывшие промышленные зоны обычно огромны по сравнению с другими доступными земельными участками. Их большой размер привлекает амбициозные проекты, включающие смешанные жилые и коммерческие помещения, программы доступного жилья с использованием экологически чистых материалов и, что очень важно, возможности для обустройства большого количества зеленых насаждений.

Современное городское планирование с учетом нового отношения к набережным открывает редкие возможности для их использования. Интересно, что еще в Древнем Риме присутствовали правовые нормы, защищающие доступ общественности к прибрежным зонам. Кроме того, свободу от застройки подсказывают и угрозы, создаваемые самими реками. По определению, поймы подвержены наводнениям и эрозии, что делает их опасными для строительства зданий. Еще одну долгосрочную потенциальную угрозу добавляет повышение уровня моря.

Нынешняя пандемия дает шанс для размышлений. Люди по-новому стали смотреть на общественные парки рядом со своими домами. Проводить время на свежем воздухе, даже в городских условиях, даже в нескольких метрах от ближайшего человека — редкая возможность убежать от обыденности в эти необычные времена.



Если вы можете выйти на улицу, цените это. Если не можете, подумайте о том, какие природные парки вы посетите, когда ограничения будут сняты. Высоки шансы, что рядом с ними будет протекать река.

Тем временем природа наслаждается отсутствием человека. Ей пандемия явно идет на пользу. Животные возвращаются в те места, где их давно не видели.