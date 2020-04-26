Брянский врач завершил голодовку из-за COVID-19

Терапевт и кардиолог Владимир Перлухин вместе с кастеляншей Светланой Жинжиковой 22 апреля оказались на карантине в районной больнице в городе Клетня Брянской области. Как заявил в социальных сетях сам медик, он выявил первый в населенном пункте случай COVID-19. Местные власти приняли решение изолировать медперсонал, общавшийся с больным. Врача это расстроило, и он объявил голодовку. Однако спустя четыре дня с протестом пришлось закончить, поскольку диагноз у якобы зараженного пациента не подтвердился.

В ожидании результатов анализа «нулевого пациента» врач успел «зарядить» соцсети негативными высказываниями в адрес уровня медицины в местной больнице, а также компетентности властей. Видеоролик с его участием распространили многие оппозиционные паблики. Из пищи Перлухин согласился принимать только чай.

Как пишет 26 апреля издание БрянскToday, результаты анализов не выявили у пациента коронавирусной инфекции. После этого Перлухин поужинал и ушел домой. По словам Жинжиковой, находившейся вместе с ним на карантине, условия в больнице города Клетня удовлетворительные.

Тем временем глава Бурятии Алексей Цыденов заявил на заседании оперштаба республики, что вспышку коронавируса спровоцировали врачи городской больницы.