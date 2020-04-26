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Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию после COVID-19

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© Twitter

© Twitter

Британский премьер Борис Джонсон возвратился в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне после перенесенной болезни, которую вызвала коронавирусная инфекция. До этого он две недели восстанавливался по рекомендации врачей за городом, сообщил телеканал Sky News.

Во время пребывания в загородной резиденции Чекерс Джонсон не принимал активного участия в работе правительства, но постоянно проводил видеоконференции с Домиником Раабом, исполнявшим обязанности премьера страны. Планируется, что глава кабинета министров начнет полноценно трудиться с понедельника.

В течение предстоящих суток Джонсон проведет встречи с министрами, которые введут его в курс дела. Основным вопросом является ситуация с коронавирусом в Великобритании. Премьеру предстоит одобрить стратегию смягчения карантина, действующего с 23 марта. Нужны непростые решения, поскольку поспешное и излишнее ослабление ограничительных мер может вызвать новую волну заражений. Это грозит проблемами системе общественного здравоохранения, да и экономике страны.

Тем временем главный санитарный врач Крис Уитти отметил снижение темпов распространения коронавируса в Великобритании. По его мнению, можно говорить о снятии ряда ограничений. Любопытно, что 23 апреля он заявил о возможном сохранении ограничительных мер до конца года.

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