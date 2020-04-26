В Курганской области временно запретят продажу алкоголя

С 30 апреля по 10 мая в Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкоголя, включая пиво.

Как сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе нельзя будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах и общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения.

В заведениях общепита также запрещено торговать алкогольной продукцией, приводит сообщение РИА Новости.

Запрет наложен и на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня.

По данным на 25 апреля в Курганской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусом, четверо заболевших уже выписаны.

В России за последние сутки выявлен 6 361 новый случай СOVID-19. Это рекордный рост за все время эпидемии. Умерли в стране за сутки 66 человек, выздоровели 517. Общее число зараженных в России достигло 80 949, а умерших — 747.