В Совфеде объяснили, почему странам Европы запрещают просить РФ о помощи

Ради «сдерживания» России страны Запада даже готовы пойти на жертвы в период борьбы с пандемией коронавируса, заявил в интервью ФАН член Совета Федерации Сергей Цеков.

Так он прокомментировал высказывание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, отметившего, что «небольшие» страны ЕС и НАТО хотят, но не могут попросить помощи у России для борьбы с эпидемией, потому что им запрещают это сделать «старшие товарищи».

Цеков полностью согласился с главой МИД и перечислил ряд стран, которые точно нуждаются в российской поддержке. «Конечно же, это страны Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония, — сказал собеседник издания. — А также Хорватия, Словакия, Словения и Люксембург».

Он добавил, что в Европе полно малых государств, которые не в состоянии самостоятельно спасти свое население от COVID-19, однако ни одна из них не обратилась к России за помощью, так как получила на это четкий запрет.

Сенатор назвал страны, которые Лавров объединил под условным названием «старшие товарищи». По словам Цекова, в Европе это Германия и Франция, за которыми стоят США.

Парламентарий также упомянул Польшу, которая, не имея сильной экономики, тем не менее очень агрессивна в политике и вполне может оказывать влияние на своих прибалтийских соседей. По его мнению, Запад никак не может согласиться с тем, что Россия имеет большое влияние на международное сообщество.

Цеков подчеркнул, что такая эгоистичная позиция мировых лидеров, ставящих вопросы политики выше выживания миллионов людей, бьет в первую очередь по малым и средним странам.

В частности, он привел в пример Италию, которая так и не дождалась от Евросоюза никакой помощи. «Сами не помогают и другим не дают», — резюмировал сенатор, добавив, что «политика сдерживания» России заключается в том, чтобы не позволить ей влиять вообще ни на какие процессы в мире.

Как написало накануне американское издание Fort Russ News, пока традиционные партнеры Италии декларируют намерение отправить помощь, Россия приходит и помогает, не требуя ничего взамен.

Ранее «Ридус» рассказывал о прибытии в итальянский город Бергамо российских военных специалистов. В состав колонны вошли мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и другим специальным оборудованием.

Всего в Италию было направлено 10 самолетов ВКС РФ со специалистами и оборудованием.