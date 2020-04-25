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Число жертв коронавируса во всем мире превысило 200 тысяч человек

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© AP/TASS

© AP/TASS

Количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило во всем мире 200 тысяч.

По данным Worldometer, число жертв COVID-19 составляет уже 201 508.

Общее число случаев заражения коронавирусной инфекции достигло 2,9 млн человек, из них выздоровели 825 032.

Лидером по количеству заражений и смертей остаются США. За последние сутки в этой стране скончались 1 050 человек, а общее число умерших достигло 53 243. Всего в США выявлено 945 249 случаев заражения коронавирусом, за сутки заразившихся стало больше на 20 017 человек. Выздоровевших насчитывается 110 834.

В России за последние сутки выявлено 5966 случаев заражения COVID-19. Зафиксировано 66 летальных исходов, число выздоровевших составило 682 человека. Всего в стране зарегистрировано 74 588 заразившихся, умер 681 человек, выздоровели — 6250.

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