Академик РАН объяснил, опасен ли COVID-19 для беременных

Заражение коронавирусной инфекцией не является показанием для кесарева сечения, заявил академик РАН, акушер-гинеколог Марк Курцер.

По его словам, только в том случае если у беременных диагностирована тяжелая форма пневмонии, вызванной коронавирусом, беременность может быть прервана на сроке до 12 недель по разрешению Минздрава.

В беседе с «360» Курцер рассказал, что из всех инфицированных будущих мам кесарево сечение сделали только 46-летней пациентке с двойней, у которой после ЭКО наступила долгожданная беременность и которая перенесла коронавирус в легкой форме пневмонии. При этом академик подчеркнул, что операция была проведена по плану, а не из-за болезни.

Он также отметил, что кесарево сечение показано пациенткам, находящимся в медикаментозной коме, на искусственной вентиляции легких.

«Самопроизвольные роды здесь невозможны. Во всех других случаях это решается индивидуально, и ведущими здесь являются акушерские диагнозы, акушерские проблемы», — объяснил Курцер телеканалу.

Он также обратил внимание на то, что противомалярийный препарат, который широко используется протоколами лечения, при лечении беременных не применяется, а препарат, используемый при лечении ВИЧ-инфекции, применяется только при строгих показаниях.

Ранее «Ридус» писал о том, что гинекологи не рекомендуют женщинам беременеть в период эпидемии, так как данных о здоровье зараженных детей не так много, чтобы делать точные выводы.