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Еще один депутат от КПРФ заразился коронавирусом

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Диагноз COVID-19 подтвердился у депутата Госдумы от фракции КПРФ, первого замглавы комитета по международным делам Дмитрия Новикова.

Накануне он был экстренно доставлен в одну из столичных клиник с подозрением на коронавирус.

Как сообщил ТАСС сам Новиков, его госпитализировали с двусторонней вирусной пневмонией, а коронавирусную инфекцию выявил тест и проведенная компьютерная томография легких.

Ранее стало известно, что COVID-19 обнаружили у депутата Госдумы от фракции КПРФ, председателя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. По его словам, он заразился от своего водителя.

По некоторым данным, с коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, развозящие депутатов.

Неделю назад «Ридус» сообщал о смерти 63-летнего депутата Мособолдумы Ивана Жукова, который попал в реанимацию с коронавирусной инфекцией.

В России за последние сутки выявлено 5966 случаев заражения COVID-19. Зафиксировано 66 летальных исходов, число выздоровевших составило 682 человека. Всего в стране зарегистрировано 74 588 заразившихся, умер 681 человек, выздоровели — 6250.

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