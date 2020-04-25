Эксперты оценили усилия региональных властей в борьбе с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

Так, в Оренбургской области власти решили перепрофилировать швейное предприятие на выпуск гигиенических масок и противочумных костюмов для медиков. Производство защитных костюмов также было запущено на базе швейных фабрик и цехов в Республике Северная Осетия-Алания.

Похожая ситуация наблюдается в Ленинградской области, где предприятие VATEX начало выпускать индивидуальные защитные лицевые экраны. А в Смоленской области фабрика «Лео-Стиль» приступила к пошиву одноразовых и многоразовых защитных костюмов для учреждений здравоохранения региона.

На предприятиях Кемеровской области активно внедряется инновационная система дезинфекции офисных помещений с использованием искусственного тумана. Эта система разработана группой компаний «ВостЭКО» и «Горный-ЦОТ».

В Москве начали тестировать на коронавирус всех пациентов, которые проходят лечение в инфекционных больницах.

В Нижегородской области запущен сервис «Безопасный путь». С его помощью можно увидеть, где были зафиксированы нарушения карантина.

Правительство Хабаровского края выделило 237 миллионов рублей на дополнительные выплаты врачам и младшему медперсоналу. Размер выплат составит от 9 до 44 тысяч рублей.

С полным перечнем принимаемых мер можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.



Статистика по коронавирусу в России за последние сутки сообщает о 5966 выявленных случаях заражения в 83 регионах. Зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 682 человека. Почти у половины заразившихся — 48,9% - отсутствуют клинические проявления заболевания.