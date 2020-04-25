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Россиянин намерен отсудить права на ребенка, зачатого донорским методом

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© pixabay.com

© pixabay.com

Житель Петербурга Юрий Николаев пытается через суд добиться права на опеку над своей дочерью, которая была зачата с помощью репродуктивной медицины.

В беседе с ФАН 60-летний мужчина рассказал, что о ребенке мечтали оба родителя, познакомившиеся в интернете с целью создания семьи.

Поскольку женщина долгое время не могла забеременеть, пара решила обратиться за помощью к врачам.

В клинике все получилось с первой попытки. Однако у мамы ребенка внезапно изменились планы после рождения малышки. «Она решила, что ей выгодно быть матерью-одиночкой», — сообщил Николаев изданию.

По его словам, за два с лишним года он видел ребенка всего 15 раз. При этом ему разрешалось лишь погулять с дочерью во дворе.

Тогда Николаев решил обратиться в суд, чтобы официально установить отцовство и получить возможность больше общаться с ребенком. Однако в феврале 2020 года суд отказал в установлении отцовства, поскольку Юрий сам подписал в клинике бумаги, подтверждающие, что он лишь донор. Тогда другого выхода у пары не было, поскольку возраст мужчины значительно превосходил разрешенный для донорства спермы.

Как рассказала ФАН адвокат истца Яна Антонь, Николаева нельзя назвать донором. «Фактически они встречались, общались, и планировали ребенка с целью дальнейшего воспитания», — отметила она. В настоящий момент юрист намерена добиться отмены решения суда предыдущей инстанции, а отец маленькой девочки готов биться за свою дочь до конца.

Ранее «Ридус» писал о том, что Мосгорсуд признал законным ограничение в родительских правах отца и матери девочки, которая с рождения жила в столичном перинатальном медицинском центре «Мать и дитя». Позже ребенку нашли замещающую семью.

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