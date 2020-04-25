Врач рассказал о последствиях коронавируса, перенесенного в легкой форме

У тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, не бывает последствий, сообщил URA.RU главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко.

В ходе онлайн-проекта «Кухонные разговоры» он заявил, что у 80% инфицированных выявлена легкая форма заболевания и, как правило, осложнений после этого не бывает.

«Если человек выздоровел, значит, у него выработался иммунитет к этому вирусу» — сказал собеседник издания.

Оценивая действие противовирусных препаратов, пульмонолог отметил, что большинство из них не имеют доказанной эффективности.

Ранее главный внештатный пульмонолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Белецкий заявил, что пациент не сможет самостоятельно отличить ОРВИ от коронавирусной инфекции нового типа.

Также стало известно, что две трети умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве не обращались на ранней стадии за медицинской помощью. Многие считают незначительные симптомы (кашель, насморк, повышение температуры и другие) свидетельством простуды или аллергии и не обращаются к медикам, предпочитая заниматься самолечением и тем самым ставя свою жизнь под угрозу.

Напомним, что с 22 апреля все жители Москвы с признаками ОРВИ должны соблюдать такой же строгий режим карантина, как и пациенты с подтвержденным COVID-19. Для их контроля будет применяться технология электронного мониторинга местоположения и геолокации. На режим самоизоляции будут отправлены также проживающие с ними члены семьи, но им разрешено ходить в магазин за продуктами, в аптеку, выносить мусор и гулять с собаками в 100 метрах от дома.