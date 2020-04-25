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С какими проблемами дети обращаются к психологам в период пандемии

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© pixabay.com

© pixabay.com

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в России объявили режим всеобщей самоизоляции. Школы перешли на дистанционное обучение. Теперь дети вынуждены и учиться, и отдыхать дома. Большую часть каждого буднего дня они проводят перед экраном компьютера, слушая онлайн-уроки и выполняя домашние задания, а в минуты досуга или на выходных дети, как правило, лежат на диване с планшетом или смартфоном в руках, смотрят всевозможный контент и переписываются с друзьями.

Руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи МНППУ Анна Ермолаева рассказала в интервью «Ридусу», как режим самоизоляции сказывается на психологическом состоянии детей и подростков.

По словам Ермолаевой, дети звонят на горячую линию психологической помощи с теми же проблемами, что и раньше. Только сейчас они смотрят на эти проблемы через призму самоизоляции.

Если это отношения со сверстниками или отношения между влюбленными, то девушки, например, часто жалуются, что их парни не звонят, не пишут и вообще не любят переписываться, из-за чего портятся отношения. Если это учеба, то это сложности с дистанционным обучением. Если это отношения с родителями, то дети, как правило, сетуют на то, что их не выпускают на улицу для встречи с друзьями. А еще подростки жалуются, что родители хотят увезти их на дачу, но там не ловит интернет, и им не очень понятно, как они будут общаться со сверстниками, — сказала Анна.

Она добавила, что в связи с самоизоляцией звонков от детей стало меньше. Зато увеличилось количество онлайн-обращений.

«Дети обычно звонят психологу, когда находятся в уединении. Сегодня с уединением у них сложно, ведь рядом всегда кто-то есть: родители, бабушки, братья и сестры. Но при этом увеличилось количество онлайн-обращений. Режим самоизоляции больше настраивает на получение психологической помощи онлайн», — заключила эксперт.

Ранее заведующий кафедрой детской и подростковой клинической психологии МИП Михаил Иванов поведал в беседе с «Ридусом», как правильно организовать обучение и досуг ребенка во время вынужденного заточения.

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