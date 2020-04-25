Дубай запускает мобильные лаборатории с тестами на COVID-19

Власти Дубая объявили о том, что они запускают мобильную службу тестирования для проведения бесплатного коронавирусного скрининга на дому для пожилых людей и наиболее уязвимых групп населения.

Это позволит не только выявить реальную статистику по заболевшим, но и ускорит частичный выход страны из карантина.

Новые «мобильные лабораторные» — это переоборудованные машины скорой помощи, оснащенные оборудованием для автостерилизации, тепловыми сканерами и безопасными кабинами для хранения образцов, сообщает государственное информагентство WAM.

Такой способ тестирования будет играть ключевую роль в местной системе здравоохранения, так как позволит снизить поток людей в больницах и защитит граждан с высоким риском осложнений — пенсионеров, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

Мобильные лаборатории будут брать анализы у людей на дому.

Дубай и другие члены Объединенных Арабских Эмиратов решили в четверг вновь открыть торговые центры, кафе и рестораны и ослабить ограничения на блокировку, введенные в прошлом месяце

Мероприятия были приурочены к началу священного для мусульман праздника Рамадан. На сегодняшний день ОАЭ объявили о более чем 9000 случаях заболевания COVID-19, и 64 летальных случаев. Дубай был единственным государством, который ввел полный комендантский час, в то время как остальные шесть членов федерации ограничили движение в ночное время.

Кроме того, с этой недели в Дубае возобновлено движение общественного транспорта, в том числе метро. Однако жители обязаны носить маски для лица в любое время, а нарушители должны быть оштрафованы на 1000 дирхамов ($272).

Домашние тесты — это перспективное решение, которое на днях также предложили специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). В США скоро появятся наборы для самостоятельного домашнего тестирования.

Анализ можно будет отправить курьером в лабораторию. Стоимость набора 119 долларов (примерно 8888 рублей).