Названы два фактора, помогающие отсрочить потерю памяти

Исследователи из Королевского колледжа Великобритании в Лондоне опубликовали исследование, в котором рассказали, что существуют методы, помогающие отсрочить старческую потерю памяти.

Ученые считают, что специальная диета и физические упражнения влияют на старение мозга через определенные молекулярные пути. Эти факторы позволяют стимулировать участки нейронных стволовых клеток.

Во время своей работы исследователи сосредоточились на нейронных стволовых клетках (НСК), которые представляют собой группу клеток, расположенных в гиппокампе, области мозга, которая играет важную роль в формировании памяти.

НСК постоянно делятся, образуя большое количество клеток, что делает их критически важными для памяти. Ученые считают, что чувствительные к питательным веществам пути реагируют на факторы образа жизни, в том числе на такие вещи, как диета и физические упражнения.

Они также помогают стимулировать изменения в поведении клеток. Таким образом, эти пути дают молекулярную связь между образом жизни и памятью, и, возможно, это объясняет, почему память людей по-разному влияет на старение.

Исследователи использовали новый подход, чтобы показать, что вариации в гене ABTB1 связаны с выполнением обычных функций памяти и что вариация в гене GRB10 является важным фактором в определении связи между средиземноморской диетой и производительностью памяти.

Также в ходе исследования была выявлена связь между уровнем физической нагрузки и генотипом SIRT1. Генотип, по-видимому, играет определенную роль в работе памяти, говорится в пресс-релизе.

Наше исследование показывает, что средиземноморская диета и умеренные физические нагрузки, например, скандинавская ходьба или физкультура, положительно влияют на эти гены, позволяя нормально функционировать гиппокампу, — пишут ученые.

Напомним, что средиземноморская диета — это рацион питания с большим количеством свежих овощей, фруктов, рыбы, орехов и красного вина. Такая диета практически полностью исключает красное мясо и сахар.

