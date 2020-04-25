«Рубильник для Рунета»: как защитить российский интернет в разгар эпидемии

Миллионы людей перешли на удаленную работу и дистанционное обучение из-за распространения коронафирусной инфекции. Кроме того, во многих странах введен жесткий режим изоляции. Закрыты кафе, рестораны, музеи, парки, кинотеатры и торговые центры. Отменены спектакли, концерты и прочие массовые мероприятия. Люди вынуждены целыми днями находиться дома.

Режим изоляции сказался на онлайн-активности населения. Интернет-трафик вырос в разы. Так, американская компания Zoom, оказывающая услуги видео-конференц-связи (ВКС), заявила, что на фоне борьбы с коронавирусом количество пользователей сервиса увеличилось с 10 до 300 миллионов человек в день.

Рост трафика уже озадачил многих европейских чиновников. Они боятся, что глобальная Сеть может не выдержать и дать сбой. При этом значительная часть инфраструктуры интернета контролируется американскими компаниями, то есть сосредоточена в одних руках, и выход из строя этой системы может запросто привести к экономической катастрофе.

Страх оказался настолько сильным, что еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон попросил стриминговые сервисы снизить качество видео, чтобы уменьшить трафик и предотвратить проблемы с интернет-соединением. А власти Испании порекомендовали своим гражданам пользоваться больше стационарными телефонами, а не сервисами видео-конференс-связи, дабы снизить нагрузку на Сеть.

Управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов считает, что повода переживать за глобальную Сеть пока нет. По словам эксперта, резкое возрастание онлайн-активности — вполне обычное дело, и провайдеры должны быть всегда к этому готовы.

«Рост трафика в два или в три раза наблюдается довольно часто. Например, это может быть связано с какой-нибудь острой новостью или с началом какой-то войны. Провайдеры готовы к подобным скачкам», — пояснил Ашманов в интервью «Ридусу».

Да, сейчас интернет-трафик вырос на 50−70%, но и прибыль провайдеров выросла тоже, — добавил эксперт. — Люди работают и учатся дома. Это означает, что трафик оплачивается непосредственно пользователями, причем в срок. Операторы никогда не дают частным пользователям трафик в долг. Если вы не заплатили за интернет вовремя, у вас его просто не будет. Поэтому у операторов сейчас время жатвы. И рассчитывать, что они упадут, не приходится. У них достаточно средств, чтобы нарастить свои серверные мощности.

Тем не менее, уверен Игорь Ашманов, сложившаяся ситуация, когда США контролируют практически всю инфраструктуру интернета, все равно ненормальна.

«Поэтому России, конечно, необходимо создавать свои корневые серверы. По многим причинам, а не только потому, что у них там что-то может упасть. Разумеется, гипотетически все может быть. И если у них накроется все медным тазом, то нам тоже не поздоровится. Очень много российского трафика идет через зарубежные страны: люди, сидящие в соседних офисах, переписываются через Амстердам или Нью-Йорк», — сказал Ашманов.

Схема расположения корневых серверов. На территории России, как видно на карте, таких серверов нет

Эксперт также напомнил, что в последнее время Соединенные Штаты все чаще называют Россию своим геополитическим противником.

«Вот в Китае есть свои корневые серверы, есть свой центр сертификации. У нас нет ни того, ни другого. Рубильник для нашего интернета находится в руках у США. Так что современной России жизненно важно обзавестись собственными серверами. Представьте себе, что мы живем в деревне и пользуемся электричеством, которое поставляется из близлежащего города. Если мэр этого города порядочный человек, то волноваться нам незачем. А если он неадекватный? Или питает к нам ненависть? Понятно, что в любой момент он может нас обесточить. Поэтому мы покупаем дизельный генератор, чтобы в случае чего у нас всегда было электричество. То же самое и с интернетом. Мы должны иметь свои корневые серверы, чтобы в случае отключения от американских серверов мы могли спокойно пользоваться интернетом», — заключил Ашманов.

Ранее эксперт заявил в комментарии «Ридусу», что создание своих корневых серверов России вполне по плечу:

Технически это возможно. Единственное, некоторые сложности могут возникнуть с корневыми сертификатами шифрования. Ведь их должны добровольно включить в свои реестры Windows, Android, все браузеры и так далее.

Закон об устойчивом интернете, который предполагает создание в России корневых серверов, был принят Госдумой в апреле прошлого года. Комментируя этот документ, руководитель Экспертного центра электронного государства Павел Хилов отметил, что отключение РФ от иностранных корневых серверов лишит россиян доступа не только к иностранным, но и к внутрироссийским ресурсам. В частности, перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система.

«Согласно киберстратегии США, Америка оставляет за собой право принимать любые меры воздействия по отношению к тем, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной кибербезопасности. На мой взгляд, это недвусмысленная угроза. Поэтому нам и нужен свой корневой сервер, который обеспечит доступность наших интернет-ресурсов в том случае, если США решат перейти от слов к делу», — заключил эксперт.

