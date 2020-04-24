Российские музыканты призвали поклонников не сдавать билеты на концерты

Популярные российские музыканты, принявшие участие в 12-часовом музыкальном марафоне, обратились к поклонникам призывом не сдавать билеты на концерты, перенесенные из-за пандемии коронавируса.

Онлайн-трансляция концерта велась из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, вышедший в эфир со своей дачи под Екатеринбургом, объяснил, что, если зрители начнут сдавать билеты, в первую очередь прогорят энтузиасты, которые любят музыку и делают концерты в Орле, Вятке, Туле и других городах. «Мы очень благодарны людям, которые не сдают билеты и тем самым поддерживают наш хрупкий шоу-бизнес на плаву», — цитирует музыканта ТАСС.

К его призыву и благодарности присоединились еще около трех десятков исполнителей и коллективов. В частности, музыканты группы «Несчастный случай» объединились с помощью видеоколлажа, находясь каждый у себя дома. Владимир Кристовский из Uma2rman уговаривал сына играть подальше от камеры. Группа «Ногу свело!» сыграла из домашней студии без духовых инструментов — их заменила запись с одного из прежних концертов.

Музыканты также рассказали, что не теряют времени в период вынужденного отказа от концертов. Шахрин, например, рассказал, что сочинил уже столько песен, что хватит на акустический альбом.

Ранее «Ридус» писал о том, что дирижер Юрий Башмет и Русское концертное агентство объявили о запуске акции поддержки российских музыкантов, которые остались без заработка в период пандемии коронавируса.