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В «Мосприроде» сообщили об участившихся появлениях на улицах уток и лис

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© pixabay.com

© pixabay.com

Введенный в Москве режим самоизоляции позволил уткам и лисам чаще выходить на улицы города в поисках пары, сообщили ТАСС в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода» столичного департамента природопользования.

В ведомстве объяснили, что у многих видов животных сейчас брачный период, что и заставляет их искать себе пару в том числе и на городских территориях.

Как правило, это различные виды уток, которые в отсутствии людей стали увереннее перемещаться по улицам. «Также активно ведут себя лисы, которые и до этого чувствовали себя на улицах, в парках довольно вольготно», — сказал собеседник агентства.

При этом в Москве пока не отмечено появлений таких крупных животных, как лось и кабан. Также не проявляют интереса к опустевшим улицам столицы барсуки, бобры и зайцы.

Отсутствие людей в парках, а особенно людей с домашними питомцами без поводков, скорее всего, приведет к росту популяций в городе птиц, белок и других мелких животных, предположили в «Мосприроде».

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