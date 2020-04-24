Число жертв COVID-19 в США превысило 50 тысяч

В США количество летальных исходов, вызванных коронавирусом, превысило 50 тысяч.

Число жертв COVID-19 увеличилось примерно на 10 тысяч всего за пять дней.

По данным Worldometer, за последние сутки в США скончались 167 человек, а общее число умерших составляет 50 403.

Количество случаев заражения коронавирусом увеличилось за сутки на 3756 и достигло 890 198. Выздоровели 89 982 человека.

Общее число случаев заражения COVID-19 во всем мире достигло 2,8 млн человек. Умерли 193 217 человек, а выздоровели 763 017.

В России за последние сутки зарегистрировано 5849 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией и 60 летальных исходов.

На данный момент в стране выявлено 68 622 заразившихся коронавирусом. За все время эпидемии умерли 615 человек, выздоровели 5568.