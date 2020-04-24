Губернатор Цивилев рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в Кузбассе

Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына провела онлайн-интервью с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. В ходе беседы глава региона рассказал о борьбе руководства и жителей Кузбасса с распространением коронавирусной инфекции.

Цивилев рассказал, что в основу профилактических мероприятий, которые проводятся властями региона, заложен «принцип умной системы ограничений». Это означает, что районах Кемеровской области введены разные ограничительные меры. Например, в районах, где наблюдается серьезная эпидемическая угроза, работа всей сферы обслуживания временно приостановлена. Открыты лишь продуктовые магазины и аптеки. А в районах, где случаев заражения коронавирусом нет, «сфера обслуживания продолжает функционировать, кроме общепита, спортивных клубов и учреждений культуры».

Именно такие меры позволяют не усложнять без необходимости жизнь людей, не допустить полной остановки производств, что критически важно для такого промышленного региона, как Кузбасс, и одновременно затормозить развитие болезни, — считает Сергей Цивилев.

Еще губернатор Кемеровской области отметил успехи региональной системы здравоохранения в достижении нормативов Минздрава по созданию медицинской инфраструктуры для лечения больных новой коронавирусной инфекцией.

«Кузбасс выполнил эти нормативы с опережением на пять дней. В медицинских учреждениях региона имеются 1329 коек для размещения больных коронавирусом, 931 койка обеспечена кислородом, 465 коек оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких», — заявил Цивилев.

Также глава региона обратил внимание на принятые в Кузбассе меры поддержки медицинского персонала. По его словам, «врачей поддерживают по трем направлениям»:

Первое — это материальная поддержка. Региональные выплаты врачам в дополнение к федеральным составили по 100 тысяч рублей. Среднему медицинскому персоналу — по 70 тысяч рублей, а младшему и иному медперсоналу — по 35 тысяч рублей. Второе направление — обеспечение безопасности медработников. С этой целью регион поощряет производство защитных костюмов, дезинфицирующих средств, а также перенимает опыт Москвы по обеспечению безопасности медиков в клиниках, разделению медучреждений на зеленые и красные зоны. И третье — это освобождение врачей от лишней нагрузки.

Напомним, что Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) начал цикл бесед с руководителями регионов, которые демонстрируют наиболее эффективные решения в борьбе с пандемией коронавируса. Интервью проходят в формате двусторонней трансляции в Instagram в аккаунте проекта «Региональные практики».