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Названы достижения регионов в борьбе с коронавирусом

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© pixabay

© pixabay

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал очередной рейтинг наиболее эффективных мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, которые реализуются в регионах России.

Так, властям Брянской области удалось запустить производство переходников к аппаратам ИВЛ. Отмечается, что переходники изготавливаются на местном электромеханическом заводе с использованием самых современных технологий. Больницы области получают эти изделия абсолютно бесплатно.

Вместе с тем в Амурской области стали изготавливать многоразовые защитные костюмы для медицинских работников.

В Костромской области ввели систему цифрового контроля. Впредь граждане, желающие приехать в регион, обязаны получить электронный пропуск.

В Самарской области одинокие мамы, многодетные семьи и безработные получили из регионального бюджета по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 8 до 18 лет. А сотрудники домов престарелых получили прибавку к зарплате в размере 10 тысяч рублей.

В Пермском крае принято решение перевести десятую часть бюджета на региональную администрацию в фонд борьбы с коронавирусом.

В Забайкальском крае региональное отделение Сбербанка закупило 20 тысяч медицинских масок для социальных работников.

Руководство Свердловской области обещает выплатить врачам по одному миллиону рублей, если они во время исполнения профессионального долга заразятся коронавирусом. А в случае смерти такого медика от осложнений, вызванных вирусом, власти выплатят его семье 3 миллиона рублей в качестве единовременного пособия.

С полным перечнем принимаемых мер можно ознакомиться на сайте ЭИСИ.

За последние сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны. Из них почти половина (46,1%) не имели клинических симптомов заболевания.

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