На фоне пандемии COVID-19 участились случаи отравления бытовой химией

Согласно новому докладу американских ученых, на фоне пандемии COVID-19 участились звонки в токсикологические центры. Все больше американцев стали обращаться за помощью в связи с отравлением или аллергической реакцией на бытовую химию.

С января по март текущего года в центры токсикологического контроля поступило 45 550 вызовов. Это на 20% больше по сравнению со звонками за аналогичный период 2019 года.

Отчет не может доказать наверняка, что рост вызван вспышкой COVID, однако общественные опросы показали, что люди стали тщательнее убирать квартиры и дома, а также использовать дополнительные средства дезинфекции из-за пандемии коронавируса.

Также с начала этого года повысился спрос на отбеливающие и дезинфицирующие средства, которые очень часто используются не по прямому назначению. Например, в одном из штатов женщина услышала в новостях, что для профилактики заболевания коронавирусом нужно тщательно мыть продукты питания перед употреблением.

Как позже выяснилось, в передаче имели в виду мыть фрукты и овощи мылом или обычной проточной водой перед употреблением. Женщина что-то не так поняла, поэтому вместо мыла наполнила раковину смесью отбеливателя с уксусом и замочила в этом продукты.

Вероятно, она не знала, что, когда отбеливатель смешивается с кислотой, такой как уксус, образуется газообразный хлор. Женщина начала испытывать затрудненное дыхание, кашель и хрипы. Именно тогда она позвонила в 911, и врачи обнаружили у нее легкую гипоксемию, то есть низкий уровень кислорода в крови.

Также врачи говорят о том, что участились случаи отравления детей антисептиками, поэтому специалисты призывают соблюдать меры предосторожности и убирать опасные чистящие средства.

