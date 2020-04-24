На фоне пандемии COVID-19 участились случаи отравления бытовой химией
- 24 апреля 2020, 12:20
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Согласно новому докладу американских ученых, на фоне пандемии COVID-19 участились звонки в токсикологические центры. Все больше американцев стали обращаться за помощью в связи с отравлением или аллергической реакцией на бытовую химию.
С января по март текущего года в центры токсикологического контроля поступило 45 550 вызовов. Это на 20% больше по сравнению со звонками за аналогичный период 2019 года.
Отчет не может доказать наверняка, что рост вызван вспышкой COVID, однако общественные опросы показали, что люди стали тщательнее убирать квартиры и дома, а также использовать дополнительные средства дезинфекции из-за пандемии коронавируса.
Также с начала этого года повысился спрос на отбеливающие и дезинфицирующие средства, которые очень часто используются не по прямому назначению. Например, в одном из штатов женщина услышала в новостях, что для профилактики заболевания коронавирусом нужно тщательно мыть продукты питания перед употреблением.
Как позже выяснилось, в передаче имели в виду мыть фрукты и овощи мылом или обычной проточной водой перед употреблением. Женщина что-то не так поняла, поэтому вместо мыла наполнила раковину смесью отбеливателя с уксусом и замочила в этом продукты.
Вероятно, она не знала, что, когда отбеливатель смешивается с кислотой, такой как уксус, образуется газообразный хлор. Женщина начала испытывать затрудненное дыхание, кашель и хрипы. Именно тогда она позвонила в 911, и врачи обнаружили у нее легкую гипоксемию, то есть низкий уровень кислорода в крови.
Также врачи говорят о том, что участились случаи отравления детей антисептиками, поэтому специалисты призывают соблюдать меры предосторожности и убирать опасные чистящие средства.
Чтобы предотвратить опасное воздействие чистящих средств, мы рекомендуем пользователям всегда читать указания на этикетке продукта, использовать только воду комнатной температуры для разбавления, избегать смешивания химических продуктов, носить средства защиты глаз и кожи, обеспечивать надлежащую вентиляцию в помещениях, где используются продукты, и хранить химические вещества в недоступном для детей месте, — заключили авторы статьи.
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