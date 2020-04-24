С какими проблемами столкнулись предприниматели в период пандемии

В середине марта компания «Зарцын и партнеры» запустила бесплатные юридические консультации для представителей малого и среднего бизнеса. Управляющий партнер компании юрист Людмила Харитонова рассказала в интервью «Ридусу», с какими вопросами чаще всего обращаются предприниматели в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Уже месяц россияне вынуждены работать в режиме самоизоляции. В первую неделю поступали вопросы, связанные с объявленными президентом нерабочими днями. Предприниматели спрашивали, как им работать в эти дни. Как только ввели пропуска, то компании, которым нужно, чтобы сотрудники обязательно присутствовали в офисе, пытались понять, как эти пропуска правильно оформить. В первые две недели был большой шквал вопросов, связанных с оформлением перехода людей на удаленную работу. Спрашивали, какие дополнительные соглашения к трудовому договору нужно подписать», — поделилась Харитонова.

Были вопросы и о трудовой дисциплине. Что нужно прописать в допсоглашении, чтобы каждое утро работник появлялся в Сети и отчитывался. А если сотрудник вообще не желает работать? Такое тоже случалось. Говорили, что глава государства объявил оплачиваемые выходные, а значит, можно не работать и при этом получать зарплату. Что с подобными людьми делать? Ведь уволить их нельзя, поскольку есть разъяснения Министерства труда о том, что увольнять можно только по соглашению сторон либо по собственному желанию. Еще предприниматели спрашивали, можно ли сократить сотрудника или отправить его в отпуск, если они вдруг не смогут ему платить. Кроме того, представители малого и среднего бизнеса интересовались, как выстроить электронный документооборот, — заключила эксперт.

За последние сутки в России зарегистрировано 5849 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в 82 регионах страны. Из них почти половина (46,1%) не имели клинических симптомов заболевания.

