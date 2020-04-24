Новый аппарат ИВЛ от NASA спасет тысячи жизней при второй волне COVID-19

Инженеры NASA разработали серийный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), специально предназначенный для пациентов с коронавирусной инфекцией. В портативном устройстве, получившем название VITAL, используется лишь седьмая часть деталей, необходимых для типичного прибора ИВЛ. Это серьезно облегчает быстрое массовое производство. Если COVID-19 вырвется из-под контроля и мир столкнется с новой волной болезни, данное изобретение может спасти тысячи жизней, пишет Business Insider.

Команда инженеров Лаборатории реактивного движения в калифорнийской Пасадене спроектировала и изготовила аппарат ИВЛ всего за 37 дней. Уже на этой неделе он может в экстренном порядке получить одобрение медицинских властей США. В NASA заявили, что предложат бесплатную лицензию, чтобы быстрее насытить устройствами больницы. Это поможет отделениям экстренной помощи подготовиться к грядущему увеличению числа пациентов с COVID-19. Эксперты ожидают его после смягчения мер самоизоляции.

«Отделения интенсивной терапии поддерживают жизнь пациентов с COVID-19, которым требуются высокодинамичные аппараты ИВЛ. Цель VITAL состоит в том, чтобы снизить вероятность смерти до той стадии заболевания, когда потребуется более сложные приборы», — пояснил доктор, главный специалист NASA по вопросам здравоохранения и медицины Джеймс Полк.

Опытный образец аппарата ИВЛ уже испытали в лаборатории в Нью-Йорке, имитировав различные состояния больного. Результаты были выдающимися, заверили в NASA. Изобретатели подали заявку на разрешение использовать прибор при чрезвычайных ситуациях. Одобрение должно поступить в течение 48 часов.

Чтобы избежать проблем в цепочке поставок деталей для аппаратов ИВЛ, которые уже стали дефицитом, инженеры NASA выбрали конструкцию с минимальным количеством составляющих элементов. Устройство гораздо проще своих аналогов, при его изготовлении используется другое оборудование. Разработчики надеются, что это поможет наладить производство, не мешая сборке обычных аппаратов ИВЛ.

«Нам практически не нужны детали, которые обычно используются при создании аппарата ИВЛ. Мы не используем около 700 таких деталей и не будем конкурировать с другими в цепочке поставок», — заверил Полк.

Точная стоимость производства аппарата ИВЛ от NASA пока не названа, но предполагается, что одно устройство обойдется примерно в 2−3 тысячи долларов. Для сравнения, General Motors производит недорогие аппараты для национальных нужд по цене более 16 тысячи долларов за штуку.

Врачи одобрили результаты испытаний прототипа NASA. Специалисты отмечают, что многие города, округа и штаты США, похоже, уже прошли пики первых волн коронавируса, это еще не конец битвы. По мере того как местные органы власти будут ослаблять ограничения, открывать предприятия и люди снова начинают встречаться в большом количестве, вирус может широко распространиться снова. Новые волны заражения могут выйти из-под контроля, если их не будут тщательно контролировать и предотвращать с помощью дополнительных блокировок.

Пока в американских клиниках наблюдается нехватка аппаратов ИВЛ. Это можно сказать о больницах Нью-Йорка в конце марта и начале апреля. В Италии нехватка устройств была настолько острой, что, по сообщениям, врачам приходилось решать, каким пациентам давать такое лечение.

«Единственное ужасное решение, которое я никогда не хочу принимать, это то, кто получит аппарат ИВЛ, а кто нет», — заявил один из нью-йоркских врачей.

Если новое устройство NASA удастся массово производить и распространять по всему миру, это могло бы предотвратить нового кризисного развития событий.

«Это сумасшедший проект. У нас есть потенциал для спасения человеческих жизней, людей, которых мы можем знать — наших соседей, наших семей», — заявили авторы разработки.

Ранее «Ридус» написал, что американские ученые ншли способ уничтожать микробы «холодной плазмой» за считанные секунды.