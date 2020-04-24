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Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

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© Pixabay

© Pixabay

Новыми жертвами коронавирусной инфекции в столице за прошедшие сутки стали 37 человек. Самому старшему из них было 86 лет, самому молодому — 37. Большинство страдало от различных заболеваний, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

«В Москве скончались 37 пациентов, у которых был подтвержден диагноз „пневмония“ и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сказано в сообщении.

Диагноз 37-летнего пациента, который страдал от гипертонии — «двусторонняя полисегментарная пневмония». Еще у одной погибшей наблюдался синдром Дауна, отмечается в сообщении.

С учетом сегодняшних летальных исходов, в Москве от COVID-19 за время эпидемии умерло уже 325 человек.

Тем временем столичные контролеры вместе с полицейскими начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в общественном транспорте. Нарушителей будут штрафовать.

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