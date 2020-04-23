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Пандемия отменила чемпионат Европы по легкой атлетике в Париже

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© Twitter

© Twitter

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2020 года пал жертвой коронавирусной инфекции вслед за многими другими крупными международными и национальными спортивными событиями. Об отмене соревнований, которые должны были пройти с 26 по 30 августа в Париже, сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене чемпионата Европы в Париже. Мы надеялись, что в этот сложный год у атлетов будет возможность принять участие в крупном соревновании», — цитирует ТАСС слова первого вице-президента ассоциации Добромира Карамаринова.

Как подчеркнул глава оргкомитета чемпионата Жан Грасия, желание провести турнир было огромным, но нельзя подвергать дополнительному риску спортсменов, персонал команд, тренеров и зрителей.

«Мы боролись за то, чтобы сохранить это событие, но это всего лишь спорт, и не стоит дополнительно рисковать жизнями людей», — заявил он.

Организаторы заверили, что деньги за билеты вернут их владельцам.

Все больше спортивных организаций и клубов выступают за отмену соревнований и не спешат возобновлять турниры на фоне пандемии. Так, досрочно завершить чемпионат по футболу могут Нидерланды, в Италии несколько клубов отказались продолжать футбольное первенство.

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