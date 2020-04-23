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Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике

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© МО РФ

© МО РФ

Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе. Вашингтон настораживает создание Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, расширение инфраструктуры, строительство баз и развертывание систем противовоздушной обороны, заявил во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента.

«США признают законные интересы России в Арктике, Россия входит в Арктический совет», — цитирует ТАСС слова представителя Госдепа.

Он отметил, что Соединенные Штаты взаимодействуют с Россией и другими арктическими странами по вопросам ликвидации последствий разливов нефти, поисковых и спасательных операций, борьбы с загрязнением и другим темам. Вашингтон хочет продолжать эту работу.

«Однако мы озабочены строительством Россией военных объектов в Арктике. Российское присутствие значительно возросло за последние годы, создано арктическое командование, восстановлены аэродромы и другая инфраструктура, глубоководные порты, новые военные базы вдоль побережья, усилия по развертыванию ПВО и ракетных систем, радаров раннего обнаружения», — подчеркнули в Госдепе.

Примером наращивания военной активности России можно считать проведение в октябре прошлого года самых масштабных со времен холодной войны учений «Центр-2019», напомнил сотрудник Госдепартамента.

«У нас и наших союзников искренние и обоснованные озабоченности касательно подобного поведения», — резюмировал он.

В конце прошлого года Министерство обороны РФ раскрыло планы создания вокруг России, а в перспективе — и над Арктикой, сплошного радиолокационного поля для отслеживания крылатых ракет, боевой авиации и других аэродинамических целей.

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