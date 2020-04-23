Юрий Башмет поможет музыкантам, которые остались без заработка

Дирижер Юрий Башмет и Русское концертное агентство объявили о запуске акции поддержки российских музыкантов, которые остались без заработка в период пандемии коронавируса.

Проведение концертов и фестивалей остановлено, и музыканты оказались в наиболее сложной ситуации. Они не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций. Основной доход этих людей — гонорары за выступления на концертах. Поэтому мы приняли решение поддержать музыкантов, — указано в пресс-релизе.

Любой музыкант-солист, живущий и работающий в России, может зарегистрироваться на сайте Русского концертного агентства. После экспертное жюри выберет 10 музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах, проводимых Башметом и Русским концертным агентством в течение всего концертного сезона 2020/21 годов. Организаторы концертов берут на себя оплату проезда и проживания в отелях. Кроме того, каждому музыканту выплатят гонорар.

Также экспертное жюри выберет пять композиторов, которым предстоит создать музыкальные произведения для Юрия Башмета.

Еще 50 музыкантов получат единовременную материальную помощь.