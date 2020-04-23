Юрий Башмет поможет музыкантам, которые остались без заработка
- 23 апреля 2020, 19:24
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Дирижер Юрий Башмет и Русское концертное агентство объявили о запуске акции поддержки российских музыкантов, которые остались без заработка в период пандемии коронавируса.
Проведение концертов и фестивалей остановлено, и музыканты оказались в наиболее сложной ситуации. Они не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций. Основной доход этих людей — гонорары за выступления на концертах. Поэтому мы приняли решение поддержать музыкантов, — указано в пресс-релизе.
Любой музыкант-солист, живущий и работающий в России, может зарегистрироваться на сайте Русского концертного агентства. После экспертное жюри выберет 10 музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах, проводимых Башметом и Русским концертным агентством в течение всего концертного сезона 2020/21 годов. Организаторы концертов берут на себя оплату проезда и проживания в отелях. Кроме того, каждому музыканту выплатят гонорар.
Также экспертное жюри выберет пять композиторов, которым предстоит создать музыкальные произведения для Юрия Башмета.
Еще 50 музыкантов получат единовременную материальную помощь.
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