Эксперт: Путин на стороне простых россиян, а не банкиров

Вклад Рунета в экономику России в минувшем году составил 6,4 триллиона рублей, из которых более четырех в российский бюджет принесла отрасль e-commerce. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рынок электронной коммерции в России в 2019 году рос с опережением мировых трендов. А за прошедший месяц текущего года рынок интернет-заказов вырос на треть.
Тем не менее, в стремительно развивающейся отрасли e-commerce в условиях эпидемии коронавирусной инфекции наметились перемены. Исходя из аналитического доклада РАЭК «Экономика Рунета», эпидемия может привести к некоторым негативным последствиям для электронной коммерции в России.
«Очевидно, что 2020 год внесет максимальные коррективы в потребленческие характеристики пользователей электронной коммерции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе презентации доклада.
Влияние эпидемии колоссальное: как бы мы не хотели прислушаться к мнению тех, кто считает, что Рунет от этого только выиграет, к сожалению, это не так. Ряд направлений, таких как доставка, сервис видеоконференций, сайты по дистанционному обучению, действительно, зафиксировали рост. Но мы также фиксируем падение потребления всего, что связано с сектором, который раньше хорошо рос — это букинг, каршеринг, и так далее. Нельзя при этом четко заявить при этом, что выход этих отраслей из кризисного или полузакрытого состояния по окончании самоизоляции снова восстановится,— подчеркнул эксперт.
Так как Рунет неразрывно связан с реальной экономикой, количество онлайн-заказов и величина среднего чека снизятся. Кроме того, могут возникнуть сложности с поставками зарубежных товаров, а и их стоимость повысится.
Вместе с тем наметились и позитивные тренды на корректировку онлайн-торговли в России. Об этом «Ридусу» рассказал президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов:
Сейчас мы наблюдаем большой спрос на продукты питания, товары детского ассортимента, включая детское питание, предметы гигиены. Но он в 2−4 раза превышает уровень продаж, который был до ситуации с пандемией COVID-19. Торговля в секторе электроники и бытовой техники стала проседать на 20−25%, а на одежду и обувь — изначально не было всплеска продаж, они упали сразу.
«Мы видим, как пошли на спад заказы из зарубежных интернет-магазинов, — продолжает эксперт. — В период пандемии вируса потребность граждан в товарах сегмента non-food как на международных, так и на российских онлайн-площадках снизилась. То есть уменьшились заказы одежды, обуви, электроники и так далее».
Безусловно, пока сложно строить прогнозы, какое будущее ждет рынок. Никто не знает, когда закончится эпидемия. Но я не исключаю, что паттерны поведения многих, кто попробовал заказывать в интернете, сохранятся. Это очень актуально многих сфер, например, доставки еды. В условиях, когда сотни тысяч людей в столице перешли на удаленный формат работы, мы наблюдали четырехкратный рост заказов продуктов питания через интернет. Услугой начали активно пользоваться даже те, кто ранее не испытывал в этом потребности или не видел большой необходимости, — отметил Соколов.
Эксперт не исключает, что по окончании эпидемии коронавируса в России, сформированные во время самоизоляции модели поведения и привычки у пользователей останутся. «Они продолжат пользоваться услугами онлайн доставки продуктов питания, еды. Особенно если в самом начале будет получен положительный клиентский опыт, если граждане останутся довольны качеством и уровнем предложенного сервиса», — заключил президент АКИТ.
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