Эксперт: Путин на стороне простых россиян, а не банкиров

Президент России Владимир Путин дал четко понять, что находится на стороне обычных людей, а не банкиров. Такое мнение высказала в интервью «Ридусу» политолог Анна Федорова по итогам совещания главы государства с руководителями ведущих банков страны. В ходе этого совещания президент и представители финансового рынка обсудили меры по минимализации экономического ущерба от пандемии коронавируса.

Многие люди находятся сейчас в растерянности. Кризис ударил по их материальному положению. Поэтому Путин призвал банки думать прежде всего не о сохранении собственной прибыли, а об эффективной реализации озвученных ранее мер по поддержке людей, чтобы сохранить в государстве стабильность. Президент понимает, с какими трудностями пришлось россиянам столкнуться, — сказала Федорова.

При этом Путин «не пытается как-то давить на банкиров, а приглашает их к совместной выработке решений, которые будут устраивать и финансовых игроков, и рядовых граждан», добавила эксперт.

Во время совещания с руководителями банков Владимир Путин обратил внимание, что финансовому сообществу отведена важная роль в реализации государственной политики по поддержке семей, занятости и доходов граждан, малых, средних и системообразующих предприятий.

Кроме того, президент напомнил о трудностях, которые возникают у россиян, желающих воспользоваться ипотечными каникулами и другими мерами поддержки.

«Банки напрямую работают с гражданами, с предприятиями, знают их проблемы, запросы, от них в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается», — заключил Путин.