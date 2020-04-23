Как бизнесмены из «Опоры России» помогают нуждающимся в период эпидемии

Всероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» не остается в стороне от решения проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. Представители организации активно помогаютветеранам, медикам и волонтерам в десяти регионах страны.

Еще в марте предприниматели организовали в Москве начали доставлять пожилым людям на дом ортопедические матрасы и продукты питания.

Помощь нашим уважаемым героям, тем, кто освобождал нашу землю от фашизма, — наш долг. Как показывает статистика, пожилые граждане являются особо уязвимыми группами населения при заболевании коронавирусом. Мы надеемся, что обеспечение ветеранов такой необходимой и ежедневно используемой продукцией как ортопедические матрасы поможет им провести карантин дома с максимальным комфортом, — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Несколько позже вологодское региональное отделение «Опоры России» закупило 36 комплектов видео-коференц-связи для врачей областной больницы. Кроме того, были приобретены два ноутбука и столько же персональных компьютеров для нужд учителей.



Предприниматели из Орловской области закупили средства индивидуальной защиты и дезинфекции, обеспечили горячее питание в медучреждениях региона, а еще подготовили гуманитарную помощь для пенсионеров.

Нижегородское региональное отделение «Опоры России» приобрело для органов социальной защиты 1500 марлевых масок. В это же время предпринимателями было закуплено 16 продуктовых наборов для ветеранов ВОВ.

Региональные отделения «Опоры России» также участвуют в акции взаимопомощи #Мывместе. Так, брянское отделение организации доставило нуждающимся более полусотни наборов товаров первой необходимости. А волонтёры из пензенского отделения предоставили транспорт для доставки продуктовых наборов для 20 тысяч пожилых людей старше 65 лет, а также оказали непосредственную продуктовую помощь 20 малообеспеченным семьям.