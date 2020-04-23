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FDA предложило делать анализ на COVID в домашних условиях

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© NACHO GALLEGO/EPA/TASS

© NACHO GALLEGO/EPA/TASS

В США специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) объявили о том, что в скором времени тест на коронавирус можно будет пройти самостоятельно и при этом не покидая дома. Такую возможность предлагает компания LabCorp, которая запатентовала набор для домашней диагностики.

Такая диагностика не уступает тесту в клинике. Но наш подход существенно снижает риски заразить медработников, а также окружающих людей, — пишут разработчики.

Чтобы сдать анализ на коронавирус, нужно самостоятельно взять у себя мазок из носа и отослать образец курьером в лабораторию. Сам набор человек также может получить через курьерскую службу бесконтактной доставки.

В набор входят герметичный контейнер, а также несколько ватных палочек, с помощью которых нужно взять образец жидкости из носа. После взятия маска следует упаковать палочку в контейнер, заполнить контактную информацию и вызвать курьера, который отвезет образцы в лабораторию.

Новый подход позволит защитить медицинских работников, которые сейчас вынуждены брать анализы у потенциальных носителей вируса без специальных противочумных костюмов. К сожалению, не все больницы могут обеспечить защиту для своих работников, поэтому с каждым днем заболеваемость среди медиков растет.

Стоимость одного тестового набора составляет 119 долларов (примерно 8888 рублей). В первую очередь наборы будут бесплатно предоставляться медработникам, после чего частные лица смогут приобрести наборы для личного тестирования.

В настоящее время в США ежедневно проводится 147 000 тестов на COVID-19. При этом эксперты полагают, что для контроля над пандемией эта цифра должна значительно вырасти. Эксперты считают, что Соединенные Штаты не проводят достаточно серьезных испытаний.

Чтобы безопасно открыть предприятия и возродить социальную жизнь, американцам нужно провести еще много тестов и сосредоточить их на людях, наиболее склонных к распространению COVID-19, а не на больных пациентах.

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