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Названо еще одно осложнение, вызванное коронавирусом

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay

© pixabay

Нейрохирург больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке Джей Мокко написал, что найдено еще одно опасное осложнение после коронавируса. Это отмечали еще китайские врачи в феврале, однако тогда не было достаточно данных для подтверждения.

Сейчас, когда в мире больше 2,5 миллионов зараженных, у медиков есть доказательства того, что у больных коронавирусом повышается риск возникновения тромбов.

Поразительно, что сгустки крови особенно часто обнаруживаются у молодых пациентов. Это очень опасное осложнение, которое может привести к раннему инсульту, — говорит доктор Мокко.

Во время осмотра пациентов врач неоднократно замечал, что у людей с коронавирусом гораздо чаще возникают тромбы, даже если до COVID таких проблем не было. Это крайне нетипично для респираторных заболеваний, отмечают врачи.

Также странную особенность заметили и медики из Нидерландов: у 31% пациентов отделения интенсивной терапии с коронавирусом было осложнение, связанное со свертыванием крови.

Как правило, сгустки крови, или тромбы, локализуются в области легких, что увеличивает тяжесть протекания болезни. Ученые отмечают, что образование тромбов — это опасный процесс, который может привести к смерти, а также к ампутации конечностей.

С таким осложнением после коронавируса столкнулся актер Ник Кордеро, ранее номинированный на «Тони» за роль в постановке «Пули над Бродвеем», основанной на одноименном фильме Вуди Аллена. Актеру пришлось ампутировать ногу из-за образования тромбов.

Жена актера сказала, что препараты, разжижающие кровь, не помогли, поэтому было принято решение об ампутации. Врач Джей Мокко пояснил, что повсеместное применение противотромбных препаратов невозможно, так как их эффективность при коронавирусе не доказана.

К тому же такие препараты тоже вызывают риск осложнений, например они могут привести к кровотечению в головном мозге или других жизненно важных органах.

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Какие тренды в отрасли e-commerce установил коронавирус

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© pixabay.com

© pixabay.com

Вклад Рунета в экономику России в минувшем году составил 6,4 триллиона рублей, из которых более четырех в российский бюджет принесла отрасль e-commerce. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), рынок электронной коммерции в России в 2019 году рос с опережением мировых трендов. А за прошедший месяц текущего года рынок интернет-заказов вырос на треть.

Тем не менее, в стремительно развивающейся отрасли e-commerce в условиях эпидемии коронавирусной инфекции наметились перемены. Исходя из аналитического доклада РАЭК «Экономика Рунета», эпидемия может привести к некоторым негативным последствиям для электронной коммерции в России.

«Очевидно, что 2020 год внесет максимальные коррективы в потребленческие характеристики пользователей электронной коммерции», — подчеркнул директор РАЭК Сергей Плуготаренко в ходе презентации доклада.

Влияние эпидемии колоссальное: как бы мы не хотели прислушаться к мнению тех, кто считает, что Рунет от этого только выиграет, к сожалению, это не так. Ряд направлений, таких как доставка, сервис видеоконференций, сайты по дистанционному обучению, действительно, зафиксировали рост. Но мы также фиксируем падение потребления всего, что связано с сектором, который раньше хорошо рос — это букинг, каршеринг, и так далее. Нельзя при этом четко заявить при этом, что выход этих отраслей из кризисного или полузакрытого состояния по окончании самоизоляции снова восстановится,— подчеркнул эксперт.

Так как Рунет неразрывно связан с реальной экономикой, количество онлайн-заказов и величина среднего чека снизятся. Кроме того, могут возникнуть сложности с поставками зарубежных товаров, а и их стоимость повысится.

Вместе с тем наметились и позитивные тренды на корректировку онлайн-торговли в России. Об этом «Ридусу» рассказал президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов:

Сейчас мы наблюдаем большой спрос на продукты питания, товары детского ассортимента, включая детское питание, предметы гигиены. Но он в 2−4 раза превышает уровень продаж, который был до ситуации с пандемией COVID-19. Торговля в секторе электроники и бытовой техники стала проседать на 20−25%, а на одежду и обувь — изначально не было всплеска продаж, они упали сразу.

«Мы видим, как пошли на спад заказы из зарубежных интернет-магазинов, — продолжает эксперт. — В период пандемии вируса потребность граждан в товарах сегмента non-food как на международных, так и на российских онлайн-площадках снизилась. То есть уменьшились заказы одежды, обуви, электроники и так далее».

Безусловно, пока сложно строить прогнозы, какое будущее ждет рынок. Никто не знает, когда закончится эпидемия. Но я не исключаю, что паттерны поведения многих, кто попробовал заказывать в интернете, сохранятся. Это очень актуально многих сфер, например, доставки еды. В условиях, когда сотни тысяч людей в столице перешли на удаленный формат работы, мы наблюдали четырехкратный рост заказов продуктов питания через интернет. Услугой начали активно пользоваться даже те, кто ранее не испытывал в этом потребности или не видел большой необходимости, — отметил Соколов.

Эксперт не исключает, что по окончании эпидемии коронавируса в России, сформированные во время самоизоляции модели поведения и привычки у пользователей останутся. «Они продолжат пользоваться услугами онлайн доставки продуктов питания, еды. Особенно если в самом начале будет получен положительный клиентский опыт, если граждане останутся довольны качеством и уровнем предложенного сервиса», — заключил президент АКИТ.

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