Названо еще одно осложнение, вызванное коронавирусом

Нейрохирург больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке Джей Мокко написал, что найдено еще одно опасное осложнение после коронавируса. Это отмечали еще китайские врачи в феврале, однако тогда не было достаточно данных для подтверждения.

Сейчас, когда в мире больше 2,5 миллионов зараженных, у медиков есть доказательства того, что у больных коронавирусом повышается риск возникновения тромбов.

Поразительно, что сгустки крови особенно часто обнаруживаются у молодых пациентов. Это очень опасное осложнение, которое может привести к раннему инсульту, — говорит доктор Мокко.

Во время осмотра пациентов врач неоднократно замечал, что у людей с коронавирусом гораздо чаще возникают тромбы, даже если до COVID таких проблем не было. Это крайне нетипично для респираторных заболеваний, отмечают врачи.

Также странную особенность заметили и медики из Нидерландов: у 31% пациентов отделения интенсивной терапии с коронавирусом было осложнение, связанное со свертыванием крови.

Как правило, сгустки крови, или тромбы, локализуются в области легких, что увеличивает тяжесть протекания болезни. Ученые отмечают, что образование тромбов — это опасный процесс, который может привести к смерти, а также к ампутации конечностей.

С таким осложнением после коронавируса столкнулся актер Ник Кордеро, ранее номинированный на «Тони» за роль в постановке «Пули над Бродвеем», основанной на одноименном фильме Вуди Аллена. Актеру пришлось ампутировать ногу из-за образования тромбов.

Жена актера сказала, что препараты, разжижающие кровь, не помогли, поэтому было принято решение об ампутации. Врач Джей Мокко пояснил, что повсеместное применение противотромбных препаратов невозможно, так как их эффективность при коронавирусе не доказана.

К тому же такие препараты тоже вызывают риск осложнений, например они могут привести к кровотечению в головном мозге или других жизненно важных органах.