Почему стоит заменить обычную соль на йодированную

Международная команда ученых провела исследование, которое показало, что при замене обычной соли на йодированную с большим количеством калия удастся предотвратить почти полмиллиона смертей в год, вызванных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно последним исследованиям, в Китае наблюдается крайне низкое потребление калия. Калий — это электролит, который противодействует натрию, помогая поддерживать устойчивое артериальное давление. Калий также важен для поддержания баланса кислот в организме.

Дефицит калия в организме неоднократно связывали с высоким кровяным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо орехов, фруктов и овощей калий можно получать вместе с солью — компонентом, который используется почти во всех блюдах в нашем рационе питания.

Многие не задумываются, какое количество соли мы ежедневно употребляем. Наша компьютерная модель показала, что, если китайцы заменят обычную соль на йодированную, удастся избежать 460 000 смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний в год, в том числе 208 000 из-за инсульта и 175 000 из-за болезней сердца, — пишут ученые.

Соль с калием, которая обычно называется йодированной, имеет тот же соленый вкус и свойства, что и обычная соль, но, в отличие от 100%-ной натриевой, является сбалансированной, то есть безвредной и полезной.



Поэтому замещение соли является перспективной стратегией для снижения артериального давления и количества связанных с ним заболеваний. Это актуально, так как в Китае в 2015 году более двух миллионов смертей были вызваны повышенным артериальным давлением.

Неоднократно было доказано, что употребление слишком большого количества соли повышает кровяное давление, которое увеличивает риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. В Китае потребление соли более чем в два раза превышает рекомендованный ВОЗ лимит, и почти половина китайцев в возрасте 35—75 лет имеет высокое кровяное давление.

По мнению ученых, замена соли — это несложное, но очень полезное действие, которое играет важную роль в долгосрочной перспективе.