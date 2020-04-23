Волжские волонтеры раздали нуждающимся более 400 продуктовых наборов

В Волжском волонтеры помогли уже более 400 нуждающимся россиянам, которые находятся сейчас в режиме самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала руководитель региональной общественной организации «Школа социальной активности» Вера Лазарева.

В начале апреля у нас стартовала акция „Своих не бросаем“. В ней участвуют более 150 волонтеров. Мы собираем продуктовые наборы и доставляем их нуждающимся людям. Это пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи. В продуктовый набор входит крупа, куриное мясо, яблоки, картофель. В общем, все самое необходимое. Четыреста восемьдесят наборов мы уже раздали, еще семьдесят четыре раздадим сегодня, — утверждает Лазарева.

«После снятия режима самоизоляции мы планируем подать заявку на получение гранта для организации в нашем городе творческих сообществ. Я думаю, это необходимая мера, поскольку моральный дух у людей в период пандемии немного упал. Мы хотим создать сообщества, которые будут заниматься танцами, хоровым пением и так далее», — добавила собеседница «Ридуса».

Участники акции «Своих не бросаем» не только доставляют продукты, но и помогают пожилым людям в решении бытовых вопросов. Так, например, добровольцы помогли пенсионеру Василию Юдину, который перенес инфаркт и несколько инсультов, отремонтировать инвалидную коляску.