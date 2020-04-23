Иркутский губернатор попробовал себя в роли оператора горячей линии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попробовал себя в роли оператора горячей линии МФЦ. Об этом сообщил сам глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Кобзева, чаще всего люди спрашивали, когда в аптеках появятся медицинские маски.

«Маски есть. Однако выяснилась странная вещь: некоторые коммерческие аптеки отказываются приобретать их у Иркутской областной аптечной базы. Будем разбираться с причинами. В муниципальных аптеках маски есть в любых количествах. Запасы постоянно пополняются», — говорит губернатор. ⠀



Также звонили люди, попавшие в довольно странные ситуации. Например, одному мужчине отказываются выдавать на почте посылку с медицинскими масками.

«Масок было около 50 штук, все для личного пользования. Никаких дополнительных требований для такой посылки нет и быть не может. Для меня такое поведение почты — загадка, будем разбираться», — заявил Кобзев.

За последние сутки в России зарегистрировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе страны. Отмечается, что почти в половине случаев (47,8%) у инфицированных не наблюдалось никаких клинических проявлений болезни.

