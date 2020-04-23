Какие продукты не стоит сочетать из-за риска развития деменции
- 23 апреля 2020, 12:55
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, какие продукты не стоит есть вместе. Ни для кого не секрет, что здоровая диета может принести пользу мозгу, но важно не только какие продукты вы употребляете в пищу, но и то, как вы их сочетаете.
В ходе исследования ученые пытались понять, как продукты влияют на работу нашего мозга. Оказалось, что «вредное» питание ведет не только к ожирению, но и увеличивает риск деменции.
Специалисты обнаружили, что люди, чей рацион состоял в основном из переработанного мяса, крахмалистых продуктов и мучных изделий, были более склонны к развитию деменции в старости.
Существует сложная взаимосвязь продуктов питания в рационе человека, и важно понять, как эти пищевые связи могут влиять на мозг, потому что диета — одно из перспективных направлений в снижении риска деменции, — говорят ученые.
Ряд предыдущих исследований показал, что диета, богатая овощами, ягодами, орехами, цельными злаками и рыбой, может снизить риск развития у человека деменции. Многие из этих исследований были сосредоточены на количестве и частоте употребления пищевых продуктов.
В новом исследовании ученые сделали еще один шаг вперед, проанализировав не только количество, но сочетание продуктов между собой.
В исследовании приняли участие 209 человек со средним возрастом 78 лет, у которых диагностировали деменцию, и 418 человек с таким же средним возрастом, не страдавшие этим недугом. Пять лет назад они заполнили анкету, где рассказали о своем рационе питания.
Участники также проходили медицинские осмотры каждые два-три года. Исследователи использовали данные из вопросника, чтобы сравнить, какое сочетание продуктов предпочитали пациенты с деменцией и без деменции.
Люди, у которых развилось слабоумие, в большинстве сочетали переработанное мясо (сосиски, вяленое мясо и паштеты) с крахмалистыми продуктами (картофель), алкоголем и мучными изделиями (печенье и пирожные). Это может свидетельствовать о том, что частота, с которой переработанное мясо сочетается с другими нездоровыми продуктами, вероятно, служит важным фактором риска развития деменции, — пишут ученые.
Участники, у которых не было деменции, питались более разнообразно, включая в рацион большое количество фруктов, овощей, рыбы.
Войти через социальные сети: