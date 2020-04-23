Может ли коронавирус передаваться половым путем

Команда ученых из Америки провела исследование, в ходе которого выяснила, что коронавирус не передается половым путем. В самом начале эпидемии некоторые специалисты предположили, что, помимо бытового и воздушно-капельного, COVID-19 может передаваться еще и через половые пути, так как там тоже есть контакт слизистых.

Однако все больше исследований показывает, что это не так. Ученые из медицинского центра Университета Юты, которые участвовали в международном исследовании заболевших китайских мужчин, не обнаружили никаких признаков вируса, вызывающего COVID-19, в сперме или семенниках китайцев.

Если бы такая болезнь, как COVID-19, передавалась половым путем, это имело бы серьезные последствия для профилактики заболевания и могло бы иметь серьезные последствия для долгосрочного репродуктивного здоровья мужчины. Но мы не нашли таких признаков. Однако мы не можем полностью исключить риск заражения COVID во время интимных отношений, если один из партнеров болен, — говорят исследователи.

Несмотря на то, что в сперме вирус не был обнаружен, ученые обращают внимание на тесный контакт партнеров, который с большой долей вероятности приведет к заражению, так как вирус респираторный.

В своем исследовании ученые взяли образцы спермы у 34 китайских мужчин через один месяц (в среднем) после того, как им был поставлен диагноз «коронавирус». Лабораторные тесты не показали SARS-CoV-2 ни в одном из образцов спермы.

Но только потому, что вирус не присутствовал в существующей сперме, нельзя было исключать, что он не проник в семенники, где образуются сперматозоиды.

Если вирус находится в семенниках, а не в сперме, он не может передаваться половым путем. Однако вирус в семенниках может нанести долгосрочный ущерб сперме, а также будущему потомству. Из-за этого еще в феврале некоторые исследователи предположили, что вирус негативно сказывается на половой системе мужчин.

Чтобы в этом разобраться, исследователи проанализировали клетки мужчин, заразившихся коронавирусом, и выяснили, что вирусные частицы были найдены только в четырех из 6500 тестируемых клеток.

Это говорит о том, что SARS-CoV-2 вряд ли вторгнется в клетки яичек. Несмотря на эти выводы, исследователи признают, что их работа имеет несколько важных ограничений, включая небольшую выборку, а также то, что в исследовании принимали участие только пациенты с легкой и средней степенью заражения.