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Трамп ограничил иммиграцию в США из-за пандемии

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© коллаж "Ридус"

© коллаж "Ридус"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временном запрете иммиграции в страну для ряда категорий лиц, претендующих на получение работы. Это сохранит рабочие места для самих американцев, подчеркнул глава государства.

«Для защиты американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», — сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Принятые меры также сохранит для граждан США «ресурсы в области здравоохранения», добавил президент.

«Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали», — цитирует ТАСС слова американского лидера.

Хозяин Белого дома добавил, что в любой момент может внести корректировки в данный указ, включая сроки его действия. Накануне стало известно, что иммиграционные запреты для начала будут введены на два месяца.

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