В России спустя два года могут разблокировать Telegram

Россияне, возможно, вскоре вновь смогут использовать мессенджер Telegram без «танцев с бубнами» для обхода блокировок. Законопроект, запрещающий ограничивать работу ресурсов, которые используются для оповещения населения в периоды чрезвычайных ситуаций, подготовили депутаты Госдумы Дмитрий Ионин и Федот Тумусов. Авторы инициативы считают нынешнее положение вещей странным.

«С одной стороны, власть признает полезность этого, все-таки отечественного по большей части, продукта, а с другой формально должна продолжать с ним борьбу. Поэтому мы с коллегой Тумусовым предложили вариант, который обнулит эту ситуацию и не заставит ни власть, ни мессенджер считать себя проигравшим», — цитирует ТАСС слова Ионина.

Однако вносить документ на рассмотрение Госдумы стоит только после консультаций с правительством и Минкомсвязи. Депутаты направили проект закона премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и в профильное ведомство.

«Мы не вносим, пока Минкомсвязи все-таки свою оценку не даст, потому что понятно, что если не будет поддержки правительства, то законопроект с вероятностью 99,9% не будет принят Госдумой. Такова сложившаяся практика», — пояснил Ионин.

Проект закона предусматривает запрет на блокировку ресурсов, «сервис которых является официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».

Ситуация с «заблокированным» Telegram действительно выглядит смешно. В мессенджере давно уже работают каналы представителей власти, крупных политиков, центральных СМИ и различных ведомств, включая Минкомсвязи. Многие новости, имеющие большое значение в нынешних условиях, появляются там раньше, чем где-либо еще. Однако доступ к ним без специальных средств для обхода блокировки до сих пор невозможен.

Telegram около двух лет назад отказался предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки своих пользователей. Роскомнадзор блокирует этот мессенджер на территории России с апреля 2018 года.