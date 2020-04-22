Захарова предложила контролировать иностранные биолаборатории

Деятельность иностранных биологических лабораторий на территории сопредельных с Россией стран должна контролироваться. Особенно после появления информации о возможной искусственной природе коронавируса, который вверг мир в масштабный кризис, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это то, что нас реально волнует, потому что если все вдруг озаботились, что одна из версий, что это — вещь рукотворная, то хотелось бы, чтобы этим вопросам, а именно вопросам размещения биологических лабораторий одних стран на территории других стран в непосредственной близости к третьим странам все-таки уделялось больше внимания», — заявила Захарова в беседе с журналистом Михаилом Зыгарем в прямом эфире в Instagram.

На фоне пандемии было бы логично сделать понятным уровень ответственности таких лабораторий и контролировать их работу. Причем делать это должны власти не только того государства, которое создает подобные объекты, и на чьей территории они находятся, но и «того государства, которое окружено этими биологическими лабораториями», подчеркнула Захарова.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости заявил, что коронавирус дал повод для увеличения «прозрачности в сфере биологического оружия». Также Захарова заявляла, что Россия в курсе предложений США о расширении исследований в военных целях в биолаборатории Лугара вблизи Тбилиси. Опасный биологический потенциал накапливается у российских границ.

Тем временем генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт уже подал иск против правительства КНР из-за сокрытия масштабов эпидемии коронавируса в первые недели. Китай уже призывали «раскрыть истинную природу» COVID-19.