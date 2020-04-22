Пандемия доказала необходимость конституционной поправки о медицине

Несостоятельность западного здравоохранения в условиях пандемии коронавируса еще больше актуализировала принятие в России конституционной поправки, которая гарантирует каждому гражданину страны качественную и доступную медицинскую помощь. Такое мнение высказал в интервью член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

«Хваленная медицинская система тех же США оказалась в нынешней ситуации практически бесполезной. Она неспособна выдержать резкого роста числа зараженных коронавирусной инфекцией. Мы видим, что происходит в Нью-Йорке. Больных некуда госпитализировать. Были отменены даже некоторые страховые гарантии. Многие люди должны были платить от сорока трех до пятидесяти тысяч долларов, чтобы вылечиться от болезней, вызванных коронавирусом. В России ситуация обстоит куда лучше. Слава богу, мы не успели зайти чересчур далеко, копируя страховую американскую модель здравоохранения. Теперь наконец очевидно, что конституционная поправка о качественной медпомощи для каждого россиянина — это не пустой звук, а действительно важная мера», — пояснил Говорин.

Я убежден, что в ближайшем будущем, когда мы переживем этап пандемии, в стратегии развития отечественного здравоохранения будут определены дополнительные приоритеты. Это и превентивная медицина, здесь речь идет о профилактике заболеваний, и популяризация здорового образа жизни. Здоровье — это дорога с двусторонним движением. С одной стороны, в стране должна быть доступная и эффективная медицинская помощь, а с другой стороны, человек должен сам относиться к своему организму предельно ответственно: не курить, не пить пиво ведрами и правильно питаться, — заключил парламентарий.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал взрывной рост популярности конституционных поправок, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно данным социологов, 66% респондентов точно придут на участки. Таким образом, прогнозируемая явка, согласно экспертным оценкам ВЦИОМ, составляет 52−54%, если бы голосование состоялось 22 апреля, как было намечено изначально.

Напомним, 25 марта Владимир Путин, выступая с экстренным обращением к гражданам, заявил о переносе общероссийского голосования по конституционным поправкам на более позднюю дату по причине распространения в России коронавируса.