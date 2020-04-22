«Психоз тотальный»: эпидемиолог о карантине в России

На днях генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что худшее еще впереди, поэтому не стоит отменять карантинные меры в странах, где все еще есть прирост заболевших коронавирусом.

«Ридус» пообщался с эпидемиологом доктором медицинских наук, профессором Игорем Гундаровым и выяснил, насколько оправданны принимаемые в нашей стране карантинные меры.

Я считаю, что меры карантина в России, и в Москве в частности, очень жесткие и отчасти не оправданны. Если обратиться к предыдущему опыту вспышек респираторных заболеваний, то он показывает, что мы справлялись со всем без строгих карантинов. Сегодняшний карантин с медицинской точки зрения не очень оправдан, так как нужно в первую очередь посмотреть на летальность — она крайне низкая в России. То, что сейчас происходит во всем мире, можно назвать тотальным психозом, который подрывает экономику многих стран. Об этом в первую очередь говорят врачи, которые намерены разобраться, кто наводит этот ужас и панику на людей, — рассказал «Ридусу» эпидемиолог.

Эксперт отметил, что подобные вспышки респираторных заболеваний уже случались ранее, поэтому можно прогнозировать, как долго проходит эпидемическая волна.

Например, в 2002 году была вспышка SARS, которая длилась примерно три с половиной месяца, при этом таких жестких ограничений в странах не вводилось. Если рассматривать ситуацию в России, то первые пациенты с коронавирусом появились в конце февраля. Таким образом, согласно анализу прошлых эпидемий, вспышка COVID-19 должна завершиться в России в мае.

По мнению Гундарова, эпидемия продлится столько вне зависимости от соблюдения карантина, поэтому введенные в стране меры излишни и приведут только к огромной дыре в экономике страны.

Коронавирус, уходи

В первую очередь из-за эпидемии страдает малый бизнес, который не только не может полностью выплачивать зарплату сотрудникам, но и не тянет арендные обязательства. Многие предприниматели уже заявили о банкротстве, хотя прошел только месяц официального карантина в стране.

Уже сейчас можно смело предположить, что 1/3 кафе, салонов красоты, фитнес-студий и других заведений не оправится после пандемии.

Но в ВОЗ считают, что по многим медицинским показаниям завершить карантин сейчас невозможно. Даже судя по опыту Китая, первый спад карантина произошел только после того, как количество новых зараженных снизилось до нуля.

По такому же сценарию пошла и Дания, где первые салоны красоты, книжные магазины и автосервисы стали открываться только при отсутствии новых зараженных в течение нескольких дней. Однако кафе, рестораны и фитнес-центры в стране по-прежнему закрыты.

В России говорить о таких послаблениях карантина еще рано, так как мы даже не достигли пика заболеваемости, который ожидался в середине апреля.