ВОЗ: не стоит ждать коллективного иммунитета к коронавирусу

Специалисты ВОЗ заявили, что, скорее всего, не стоит надеяться на коллективный иммунитет к коронавирусу. Спустя почти пять месяцев после начала распространения COVID-19 по всему миру ученые еще не могут с уверенностью сказать, что у людей, переболевших коронавирусом, вырабатывается иммунитет.

По мнению ВОЗ, на сегодняшний день иммунитет есть в лучшем случае у 2—3% населения планеты, а этого крайне мало для формирования коллективного иммунитета.

Напомним, что коллективный иммунитет — это эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, часть членов которой имеет к ней личный иммунитет. Это значит, что инфекция не может активно распространяться, так как большинство людей уже перенесли это заболевание и повторно заразиться не могут.

Обсуждение формирования иммунитета к коронавирусу последнее время ведется все чаще, так как до появления вакцины это может быть одним из способов, который приведет к естественному спаду эпидемии.

В ином случае уменьшение количества заболевших произойдет только после появления вакцины от коронавируса или при длительном карантине, который нереален для большинства стран.

Так как коронавирус является респираторным заболеванием, у нас было предположение, что к нему может формироваться коллективный иммунитет, но пока мы не видим такой динамики, — говорит ВОЗ.

На сегодняшний день доля переболевших, у которых выработались антитела, очень низка, это говорит о том, что после перенесенной болезни у человека не формируется иммунитет.