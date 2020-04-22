Чем питались древние охотники-собиратели, жившие в Прибалтике

Команда археологов из Йоркского университета опубликовала исследование, в котором рассказала, что охотники-собиратели, жившие в Прибалтике между 7500 и 6000 лет назад, имели культурно различающиеся кухни.

Об этом говорит керамика, анализ которой провели ученые в новом исследовании. Археологи проанализировали более 500 чаш охотников-собирателей из 61 археологических объектов по всему Балтийскому региону.

В ходе исследования ученые обнаружили поразительные различия в предпочтениях в еде и кулинарной практике между различными группами, даже в тех областях, где имелись аналогичные ресурсы. Горшки использовались для хранения и приготовления пищи, начиная от морской рыбы, тюленей и бобров до диких кабанов, медведей, оленей, пресноводных рыб, фундука и растений.

Полученные данные свидетельствуют о том, что кулинарные вкусы древних людей были продиктованы не только пищей, доступной в определенной местности, но и влияли на традиции и привычки культурных групп, отмечают авторы исследования.

Ведущий автор исследования, доктор Гарри Робсон из отдела археологии Йоркского университета, сказал:

Люди часто удивляются, узнав, что охотники-собиратели использовали керамику для хранения, обработки и приготовления пищи , поскольку ношение громоздких керамических сосудов кажется несовместимым с кочевым образом жизни.

В исследовании ученые показали, как керамика использовалась древними охотниками-собирателями. Также анализ сохранившихся частиц на посуде показал разнообразие продуктов питания и кулинарных традиций в различных группах охотников-собирателей.

Исследователи также обнаружили неожиданные свидетельства молочных продуктов в некоторых керамических сосудах, предполагая, что некоторые группы охотников-собирателей взаимодействовали с ранними фермерами для получения таких продуктов.

Присутствие молочных жиров в нескольких сосудах охотников-собирателей было неожиданным примером кулинарного «культурного слияния». Это открытие позволяет проследить переход от образа жизни охотников-собирателей к раннему земледелию и демонстрирует, что эти продукты они либо выкупали, либо брали силой у древних фермеров.