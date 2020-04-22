«Кристал Пэлас» потребовал считать его старейшим футбольным клубом мира

Британский футбольный клуб «Кристал Пэлас» заявил, что претендует на звание старейшего в лиге среди играющих в профессиональный футбол. Доказательством тому стало новое исследование, выявившее прямую связь с командой, которую создали в 1861 году. Она была членом-учредителем Футбольной ассоциации Англии (FA). Требование изменит общепризнанную 150-летнюю историю футбола и, несомненно, вызовет дебаты среди болельщиков и историков, отмечается на официальном сайте клуба.

В 1861 году, когда английские профессиональные игроки в крикет зимой поддерживали форму в футбольных баталиях, спортсмены «Кристал Пэлас» создали собственную футбольную команду. Первый зарегистрированный матч они провели против Forest F. C. 15 марта 1862 года. На первом собрании основанной в 1863 году Футбольной ассоциации Англии присутствовал игрок в крикет из «Кристал Пэлас» Фрэнк Дэй. Клуб из Кройдона был одним из тех, кто отстоял футбольные правила в жесткой борьбе с регбистами. Он посылал на шесть учредительных собраний FA больше делегатов, чем любая другая команда, сказано в сообщении на сайте клуба.

В январе 1864 года три игрока «Кристал Пэлас» стали участниками первого официального матча FA в соответствии с новыми правилами футбола. Дебютная игра по новым правилам самого «Кристал Пэлас» состоялась 27 февраля 1864 года против Barnes FC и закончилась поражением 1:2.

В 1871 году капитан «Кристал Пэлас» Дуглас Олпорт принимал непосредственное участие в учреждении Кубка Англии. Он работал в комитете, разрабатывавшем правила для проведения соревнований, а также был одним из трех членов ассоциации, выбравших и купивших первый трофей. «Кристал Пэлас» принял участие в первом розыгрыше Кубка Англии и остается единственным в английской лиге участником полуфинала 1872 года.

Интересно, что старейшим сувениром всех ныне существующих футбольных клубов FA считается пивная кружка «Кристал Пэлас», представленная в сезоне 1873−74 годов. Именно она послужила отправной точкой сенсационного исследования.

По иронии судьбы, будучи пионером среди футбольных клубов, «Кристал Пэлас» в 1875 году почти на два десятилетия прекратил играть официальные матчи. Исследование показало, что это было связано с ущербом, который они наносили крикетной площадке. Однако сам клуб продолжал существовать. Его спортсмены играли в крикет.

«Кристал Пэлас» вернулся в футбол в 1894 году, когда предприимчивый менеджер Генри Гиллман убедил руководство построить новый стадион для проведения финалов Кубка Англии. В период между 1895 и 1914 годами арена приняла 20 таких матчей.

Получив собственное футбольное поле, «Кристал Пэлас» начал играть товарищеские матчи с ведущими клубами того времени. Первым соперником в ноябре 1895 года стал обладатель Кубка Англии — «Астон Вилла». Но на любительские игры приходило мало зрителей, и стало ясно, что необходимо создать профессиональную команду.

В проекте создания нового общества участвовал легендарный игрок в крикет Уильям Гилберт Грейс. Он же стал спортивным директором «Кристал Пэлас». Профессиональный клуб возник в 1905 году. Компания купила 1700 акций, что дало ей право на контрольный пакет. Это означает, что бизнесу принадлежал футбольный клуб, созданный в 1861 году.

В этом и заключается суть претензии «Кристал Пэлас» на статус старейшего профессионального футбольного клуба в мире. Во время публикации первого справочника в 1906 году, общество перечислило некоторых известных игроков, которые ранее выступали в составе команды. Среди них в 1873 году был Алекс Мортен, а в 1876 году — Артур Сэвидж и Чарльз Истлейк Смит. Это показывает, что спортсмены признали себя частью еще любительской команды «Кристал Пэлас».



Получается, что в следующем году футбольный клуб «Кристал Пэлас» отметит свое 160-летие и займет уникальное место в учебниках истории.

Питер Мэннинг, автор обширного исследования истории клуба, считает, что без компании Crystal Palace не было бы одноименного футбольного клуба

«Это всегда был один клуб. Он всегда являлся частью бизнеса компании Crystal Palace. Поскольку создание футбольного клуба восходит к 1861 году, он может претендовать на честь быть старейшим профессиональным клубом в мире», — заявил Мэннинг.

«Я хотел бы поблагодарить Питера Мэннинга за невероятную работу, которую он проделал, исследуя историю клуба. Это захватывающая история, и я надеюсь, что ее сторонникам очень понравится смотреть этот фильме», — сказал президент футбольного клуба «Кристал Пэлас» Стив Пэриш, представляя документальную картину, посвященную исследованию.



Пока Международная федерация футбола (FIFA) официально признает старейшим футбольным клубом мира созданный 24 октября 1857 года Sheffield Football Club. Но он не является профессиональным, поскольку играет в восьмом по значимости дивизионе Англии.

Главным кандидатом на звание старейшего среди до сих пор существующих профессиональных клубов до сегодняшнего дня оставался «Ноттс Каунти», созданный в 1862 году.