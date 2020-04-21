Чиновника минсельхоза Московской области заподозрили в браконьерстве

По подозрению в браконьерстве в Лотошинском районе Подмосковья задержан чиновник областного минсельхоза.

Как стало известно РЕН ТВ, начальник территориального отдела охотничьего надзора Андрей Андрюков перевозил в салоне автомобиля УАЗ убитую косулю.

По факту инцидента, произошедшего в ночь с 26 на 27 марта около деревни Коноплево, было возбуждено уголовное дело.

Теперь следователям предстоит выяснить, кто и зачем застрелил косулю, а также, каким образом она оказалась в машине чиновника.

В ответ на запрос правоохранителей в минсельхозе сообщили, что гибель косули нанесла Государственному охотничьему фонду ущерб на 40 тысяч рублей. При этом в ведомстве заявили, что у Андрюкова есть все разрешения и полномочия на «регулирование численности животных», сообщает телеканал.

Как писал ранее «Ридус», после введения в РФ режима самоизоляции случаи браконьерства участились по сравнению с апрелем прошлого года.