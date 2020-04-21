В Италии установлен суточный рекорд по числу вылечившихся от коронавируса
- 21 апреля 2020, 19:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
За сутки в Италии выздоровели 2 723 человека, у которых был обнаружен COVID-19.
Это максимальное число за все время эпидемии в стране, сообщает ANSA со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.
По данным Worldometer, общее количество поправившихся теперь составляет 51 600.
Агентство также отмечает, что второй день подряд в Италии сокращается число болеющих коронавирусом. Их уже стало 107 709 человек, что на 528 меньше, чем днем ранее.
Летальных исходов за сутки зафиксировано 534, а за все время — 24 648.
Общее число случаев COVID-19 выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек.
Ранее сообщалось, что во всем мире уже зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 173 422.
В России выявлено 52 763 случая заболевания. За последние сутки их количество выросло на 5 642. Общее число летальных исходов достигло в стране 456, выздоровели 3 873.
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