В Италии установлен суточный рекорд по числу вылечившихся от коронавируса

За сутки в Италии выздоровели 2 723 человека, у которых был обнаружен COVID-19.

Это максимальное число за все время эпидемии в стране, сообщает ANSA со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

По данным Worldometer, общее количество поправившихся теперь составляет 51 600.

Агентство также отмечает, что второй день подряд в Италии сокращается число болеющих коронавирусом. Их уже стало 107 709 человек, что на 528 меньше, чем днем ранее.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 534, а за все время — 24 648.

Общее число случаев COVID-19 выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек.

Ранее сообщалось, что во всем мире уже зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 173 422.

В России выявлено 52 763 случая заболевания. За последние сутки их количество выросло на 5 642. Общее число летальных исходов достигло в стране 456, выздоровели 3 873.

