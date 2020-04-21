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В Италии установлен суточный рекорд по числу вылечившихся от коронавируса

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© flickr.com

© flickr.com

За сутки в Италии выздоровели 2 723 человека, у которых был обнаружен COVID-19.

Это максимальное число за все время эпидемии в стране, сообщает ANSA со ссылкой на департамент гражданской обороны Италии.

По данным Worldometer, общее количество поправившихся теперь составляет 51 600.

Агентство также отмечает, что второй день подряд в Италии сокращается число болеющих коронавирусом. Их уже стало 107 709 человек, что на 528 меньше, чем днем ранее.

Летальных исходов за сутки зафиксировано 534, а за все время — 24 648.

Общее число случаев COVID-19 выросло за сутки на 2 729 и составило 183 957 человек.

Ранее сообщалось, что во всем мире уже зарегистрировано более 2,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 173 422.

В России выявлено 52 763 случая заболевания. За последние сутки их количество выросло на 5 642. Общее число летальных исходов достигло в стране 456, выздоровели 3 873.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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