В Мосгордуме объяснили, как можно съездить на дачу с ночевкой

При поездке на дачу с ночевкой москвичам придется получать второй пропуск для возвращения в город.

В результате за выходные сразу истратится «лимит» двух разрешенных в неделю поездок в личных целях, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Он пояснил, что пропуск действует один день. «Поэтому мы призываем москвичей заранее определиться с местом для длительной самоизоляции», — сказал собеседник агентства.

При этом Щитов напомнил, что в случае постоянного проживания на даче и необходимости ежедневно ездить на работу в столицу следует использовать рабочий пропуск, действующий как на территории Москвы, так и Подмосковья до 30 апреля.

Напомним, с 15 апреля поездки по Москве и области личным либо общественным транспортом стали возможны только по цифровым пропускам. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.



В столичном департаменте транспорта напомнили московским автомобилистам о том, как будет действовать с 22 апреля система автоматической проверки пропусков при передвижении на личном транспорте. Чтобы избежать штрафа, государственный регистрационный номер автомобиля должен быть внесен в цифровой пропуск москвича.