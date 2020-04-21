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В Мосгордуме объяснили, как можно съездить на дачу с ночевкой

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© Виталий Тимкив/ТАСС

© Виталий Тимкив/ТАСС

При поездке на дачу с ночевкой москвичам придется получать второй пропуск для возвращения в город.

В результате за выходные сразу истратится «лимит» двух разрешенных в неделю поездок в личных целях, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов.

Он пояснил, что пропуск действует один день. «Поэтому мы призываем москвичей заранее определиться с местом для длительной самоизоляции», — сказал собеседник агентства.

При этом Щитов напомнил, что в случае постоянного проживания на даче и необходимости ежедневно ездить на работу в столицу следует использовать рабочий пропуск, действующий как на территории Москвы, так и Подмосковья до 30 апреля.

Напомним, с 15 апреля поездки по Москве и области личным либо общественным транспортом стали возможны только по цифровым пропускам. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

В столичном департаменте транспорта напомнили московским автомобилистам о том, как будет действовать с 22 апреля система автоматической проверки пропусков при передвижении на личном транспорте. Чтобы избежать штрафа, государственный регистрационный номер автомобиля должен быть внесен в цифровой пропуск москвича.

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Представлен бюджетник Oppo A72

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Oppo

Oppo

Китайская компания Oppo представила новый бюджетный смартфон Oppo A72. Он отличается безрамочным дизайном и квадрокамерой.

Oppo привносит в бюджетный сегмент флагманский дизайн. Практически полностью безрамочность и вырез под фронтальную камеру в виде «дырки» раньше был доступен только более дорогим смартфонам, однако такое дизайнерское решение теперь получил и Oppo A72. Смартфон получил стеклянный корпус. На тыльной стороне расположились логотип бренда и основная камера с четырьмя сенсорами в прямоугольном модуле. Сканера отпечатков пальцев сзади нет, он разместился в кнопке питания.

Oppo

Oppo A72 работает на восьмиядерном процессоре Snapdragon 665 — это бюджетное решение, которое неплохо себя зарекомендовало в других смартфонах. Оперативной памяти установлено 4 Гб, а постоянной 128 Гб, также имеется слот под карты памяти стандарта microSD. Девайс получил 6,5-дюймовый дисплей с IPS матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера получила главный сенсор на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, а также, а также макрообъектив и датчик определения глубины на 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, имеется поддержка быстрой зарядки на 18 Вт. Из коробки девайс работает на Android 10 с фирменной оболочкой ColorOS 7.1.

Стоимость Oppo A72 пока остается неизвестной. Ожидается, что она будет около 210 евро.

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