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Прекращено дело против пенсионера, на которого силовики устроили облаву

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© кадр видео

© кадр видео

Прокурор Советского района Челябинска сообщил «Ридусу» о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Зарубы Сергея Ивановича.

Ему предоставлено право на реабилитацию, говорится в письме прокурора.

Напомним, в марте 2019 года в Челябинске полиция и отряд ОМОН устроили жесткий обыск в квартире 58-летнего военного пенсионера Сергея Зарубы и его жены Татьяны. К ним с утра буквально вломились десяток бойцов в масках и с автоматами, а также люди в штатском.

После проведенного обыска Сергея Зарубу принудительно доставили в полицию, где и разъяснили суть претензий. Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей в месяц за неработающего сына-студента.

При этом выяснилось, что уголовное дело в отношении Зарубы возбудили еще осенью 2018 года, но об этом его не уведомили.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingсегодня, 16:15

    Я человек толерантный, веротерпимый, но кроме слов "волчары позорные", подобрать других не могу-с.

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