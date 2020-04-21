Прекращено дело против пенсионера, на которого силовики устроили облаву

Прокурор Советского района Челябинска сообщил «Ридусу» о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Зарубы Сергея Ивановича.

Ему предоставлено право на реабилитацию, говорится в письме прокурора.

Напомним, в марте 2019 года в Челябинске полиция и отряд ОМОН устроили жесткий обыск в квартире 58-летнего военного пенсионера Сергея Зарубы и его жены Татьяны. К ним с утра буквально вломились десяток бойцов в масках и с автоматами, а также люди в штатском.

После проведенного обыска Сергея Зарубу принудительно доставили в полицию, где и разъяснили суть претензий. Оказалось, что его «брали» как бандита-рецидивиста из-за 22 тысяч рублей, которые он якобы похитил у государства, незаконно получая от Минобороны доплату к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей в месяц за неработающего сына-студента.

При этом выяснилось, что уголовное дело в отношении Зарубы возбудили еще осенью 2018 года, но об этом его не уведомили.